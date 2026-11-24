El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Calvià ha aplicado la prioridad nacional al incorporar este principio en las ayudas municipales previstas en los presupuestos de 2027, aprobados por 124,3 millones. La formación destaca los avances conseguidos en las áreas de su responsabilidad.

Vox Calvià destaca que la incorporación de la prioridad nacional permite orientar las ayudas públicas hacia las necesidades de los españoles y de los vecinos con mayor arraigo en el municipio, dentro del marco legal aplicable.

En materia de seguridad ciudadana, Policía Local y Protección Civil incrementan su presupuesto un 5,58 %, contemplando la renovación de vehículos, motocicletas y equipamiento para mejorar los medios de los profesionales.

En Servicios Sociales, se refuerzan los programas de atención a las familias, la prevención de adicciones y la lucha contra la soledad no deseada.

Asimismo, Familia e Igualdad incrementa su presupuesto un 13,77 %, mientras que la Llar de Calvià contará con un 12,59 % más de recursos para continuar mejorando sus instalaciones y servicios.

En Mantenimiento, destaca el refuerzo de la jardinería y las zonas verdes, mientras que Mundo Rural incrementa su presupuesto un 12,76 %, elevando las ayudas a los payeses de 70.000 a 90.000 euros.

Bienestar Animal también crece un 19,12 %, con nuevas actuaciones y mejoras en las instalaciones municipales.

Por su parte, el IFOC aumenta su presupuesto un 11,19 %, reforzando las oportunidades de formación y empleo para nuestros vecinos.

El portavoz municipal de Vox, Manuel Mas, ha señalado: «Nuestra prioridad es que los impuestos de nuestros vecinos se traduzcan en seguridad, servicios públicos de calidad, oportunidades de empleo y ayudas para quienes realmente las necesitan. Seguiremos defendiendo la Prioridad Nacional, el arraigo y una gestión responsable de los recursos públicos».

Vox Calvià reafirma así su compromiso con unas políticas municipales centradas en las necesidades de los vecinos, la seguridad, la protección de las familias y la defensa de nuestras tradiciones.