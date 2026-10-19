Sánchez usa Moncloa para su campaña electoral y anuncia 45 millones para plazas de residencias universitarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado su comparecencia de este lunes en La Moncloa para realizar un anuncio en plena precampaña electoral: 45 millones de euros para «impulsar residencias universitarias». El objetivo, según ha detallado el líder socialista, es la creación de «cerca de 2.000 nuevas plazas» a través de siete proyectos distintos. El jefe del Ejecutivo lo ha comunicado tras presidir la firma de la declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario. Tanto el Estatuto como la inversión en residencias universitarias se aprobarán este martes en el Consejo de Ministros.

El nuevo Estatuto presentado por el presidente actualiza el anterior de 2010, para «reconocer nuevos derechos, potenciar la participación y la representación y promover la movilidad», según ha asegurado Sánchez.

«Contribuimos a que las universidades cumplan su función de ascensor social, con un marco de derechos y obligaciones destinado a garantizar seguridad y oportunidades para todos», ha puesto en valor el jefe del Ejecutivo en su discurso.

Además, ha señalado la importancia de que incida en el «apoyo psicológico» después de que «la pandemia abriera todo un debate sobre la salud mental, particularmente de nuestros jóvenes». Además, Sánchez asegura que el nuevo estatuto «garantiza la conciliación, protege los datos, la desconexión digital que debe llegar, lógicamente, no solamente al ámbito laboral, sino también a nuestros estudiantes y al sistema universitario y mejora los sistemas de tutoría y de prácticas». Y ha subrayado que, además, «ahonda también en la defensa de la integridad académica».

Acceso de universitarios a vivienda

El presidente, además, ha aprovechado este acto junto a representantes de los estudiantes y de las universidades para anunciar otra medida sobre «uno de los principales problemas» que sufren los jóvenes en España, ha manifestado el presidente, que es «el acceso a la vivienda».

«Cuando un estudiante puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser ese motor de igualdad de oportunidades que todos queremos que sea», ha argumentado el líder socialista.

Por eso, ha justificado la necesidad de poner en marcha una inversión por valor de 45 millones de euros. «Vamos a concretarlo en siete proyectos concretos que se pondrán en marcha en un breve espacio de tiempo y que en una primera fase crearán cerca de 2.000 nuevas plazas» en residencias de universidades públicas de todo el país, ha detallado.

«Desde la universidad también estamos garantizando esa igualdad de oportunidades en el acceso a una residencia para los estudiantes que tengan que desplazarse para poder cursar los estudios que merezcan y deseen», se ha jactado Sánchez.

En ese sentido, el presidente ha puesto en valor que estas medidas se hayan tomado después de hablarlo «con los representantes de la CRUE [Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas], también con los representantes de los estudiantes».