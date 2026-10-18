El 25 de septiembre de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez protagonizó una de sus mayores polémicas institucionales con la Corona. El Ejecutivo impidió que Felipe VI acudiera a Barcelona para presidir la tradicional entrega de despachos a los nuevos jueces, una ceremonia a la que el monarca había asistido habitualmente y cuya invitación ya había aceptado.

Era la primera vez desde su llegada al trono que Felipe VI faltaba a esta cita. La decisión provocó un profundo malestar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y abrió un enfrentamiento entre el Gobierno y representantes de la carrera judicial.

El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justificó la decisión alegando la necesidad de proteger las instituciones y evitar tensiones en Cataluña. Días después concretó los motivos: la proximidad del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la inminente sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra.

La decisión se produjo, además, mientras Sánchez buscaba apoyos parlamentarios entre los partidos independentistas para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. La oposición interpretó el veto como una cesión política al separatismo, una relación que el Gobierno negó.

Errores de protocolo

Los desencuentros habían comenzado mucho antes. El 12 de octubre de 2018, durante la recepción de la Fiesta Nacional en el Palacio Real, Sánchez y Begoña Gómez se colocaron junto a Felipe VI y Letizia en la línea de saludo a los invitados en una imagen que se hizo viral. Un responsable de protocolo les indicó que debían continuar su recorrido. La Zarzuela atribuyó el episodio a una confusión con las instrucciones recibidas.

Tampoco faltaron los retrasos. En agosto de 2019, Sánchez llegó 50 minutos tarde a su despacho con el Rey en el Palacio de Marivent, después de prolongar unas reuniones con representantes empresariales en Madrid.

En enero de 2020, el presidente volvió a romper con una costumbre institucional al comunicar por teléfono a Felipe VI la composición de su nuevo Gobierno de coalición, en lugar de desplazarse a La Zarzuela. Aunque la comunicación presencial no era obligatoria, sí había sido la práctica habitual.

Un mes después, Sánchez tampoco acudió a la recepción anual al cuerpo diplomático que presidían los Reyes en el Palacio Real. Moncloa justificó la ausencia por un viaje a Bruselas para reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Del desfile del 12 de octubre al AVE de Murcia

El 12 de octubre de 2022 se produjo otra escena polémica. Felipe VI y Letizia tuvieron que esperar dentro de su vehículo oficial porque Sánchez todavía no había llegado a la tribuna del desfile militar. El presidente apareció unos segundos después, incumpliendo el orden habitual de llegada de las autoridades.

Sánchez sostuvo posteriormente que había respetado los horarios establecidos por la organización. Su llegada estuvo acompañada de abucheos y gritos de dimisión.

Dos meses después, el 19 de diciembre de 2022, se registró otro incidente durante la inauguración del AVE Madrid-Murcia. Sánchez caminó por delante de Felipe VI y accedió al tren antes que el jefe del Estado, unas imágenes que motivaron nuevas críticas por el incumplimiento de las precedencias protocolarias.

Paiporta, Sevilla y la Pascua Militar

El 3 de noviembre de 2024, durante la visita a Paiporta tras la devastadora DANA, Sánchez abandonó la comitiva después de que se produjeran agresiones y lanzamientos de objetos. Los Reyes, por el contrario, permanecieron en la localidad conversando con los vecinos afectados. Moncloa explicó que la evacuación del presidente respondió a la activación del protocolo de seguridad.

En junio de 2025, durante una recepción ofrecida por los Reyes a los participantes en una conferencia de Naciones Unidas en el Real Alcázar de Sevilla, Sánchez y Begoña Gómez tuvieron que repetir el saludo para realizar la fotografía oficial. El presidente también fue corregido por un responsable de protocolo después de colocarse en una posición equivocada durante el posado.

La última polémica destacada llegó el 6 de enero de 2026, cuando Sánchez faltó por primera vez desde su llegada al Gobierno a la tradicional Pascua Militar, presidida por Felipe VI. El presidente decidió viajar a París para participar en una reunión internacional sobre Ucrania.