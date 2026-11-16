Eduardo Senante, farmacéutico experto en cosmética, sobre la Nivea de lata azul: «Recomiendo aplicarla sobre la piel ligeramente humedecida para retener mejor el agua»

En 1911, el doctor Isaac Lifschütz logró un avance decisivo al conseguir unir agua y aceite mediante una emulsión estable. Aunque inicialmente este hallazgo estaba pensado para desarrollar un producto de uso médico, Troplowitz, un farmacéutico y empresario de Hamburgo, supo reconocer su potencial comercial. Consideró que aquella fórmula podía convertirse en la base ideal para crear una crema cosmética destinada al cuidado de la piel.

Así nació la Nivea de lata azul, un producto innovador con una textura muy fácil y un característico color blanco que recordaba a la nieve. Precisamente de esa tonalidad procede su nombre: Nivea, inspirado en los términos latinos «nix» y «nivis», relacionados con la nieve.

La opinión de un farmacéutico sobre la Nivea de lata azul

Según Eduardo Senante, farmacéutico especializado en divulgación, uno de los motivos que explican que esta crema siga siendo tan popular es precisamente que su fórmula permanece prácticamente intacta desde su lanzamiento. Uno de los elementos fundamentales de su composición es el Eucerit, un emulsionante pionero que permitió combinar agua y aceite en una misma fórmula estable, desarrollando una crema hidratante con unas características que marcaron un antes y un después en la cosmética de principios del siglo XX. Su composición incluye ingredientes conocidos por sus propiedades emolientes e hidratantes, como la parafina, la cera, la glicerina, la lanolina y el pantenol, además de agua.

Por otro lado, destaca por su efecto oclusivo o semioclusivo, una característica que ayuda a reducir la pérdida de agua transepidérmica. En otras palabras, contribuye a mantener la hidratación de la piel y crea una barrera protectora que dificulta su deshidratación. Según explica Senante, «es un producto de culto, efectivo, sencillo y atemporal, ideal para pieles secas y muy secas». El farmacéutico también destaca que su capacidad hidratante es «no excesiva», aunque resulta «muy eficaz para mantener la reserva de agua cutánea».

Otro de sus puntos fuertes es su relación calidad-precio, aunque su textura densa puede resultar demasiado pesada para las pieles grasas y mixtas. «En pieles sensibles suele funcionar bien, aunque hay que tener en cuenta el perfume, pues algunas pueden reaccionar», advierte el farmacéutico.

Uno de los consejos que comparte Eduardo Senante para mejorar el efecto hidratante de esta crema es aplicarla cuando la piel todavía conserva cierta humedad. «Así retiene mejor el agua y su efecto se multiplica», explica. Esta recomendación se puede poner en práctica tanto en el rostro como en las manos y el resto del cuerpo, especialmente después de la ducha o cuando la piel está tirante y deshidratada.

Efecto slugging

Eduardo Senante destaca una técnica que está ganando cada vez más popularidad en el mundo de la cosmética: el slugging. Este método consiste en aplicar una fina capa de crema Nivea de la lata azul como último paso de la rutina facial nocturna para crear una barrera protectora sobre la piel que retenga la hidratación y reduzca la pérdida de agua transepidérmica.

De esta manera, los productos aplicados previamente quedan cubiertos por una película oclusiva que limita la evaporación del agua. A la mañana siguiente, la piel está más suave, hidratada y flexible, mientras que las pequeñas líneas asociadas a la deshidratación pueden resultar menos visibles.

En las pieles maduras, esta técnica puede ayudar a mejorar la sensación de confort y aportar un aspecto más luminoso y descansado. Ahora bien, el slugging con Nivea azul está especialmente indicado para pieles secas o muy secas. En rostros con tendencia grasa, acné o poros obstruidos, una crema tan densa puede resultar demasiado pesada y favorecer la aparición de imperfecciones.

Usos desconocidos

Gracias a su textura rica y nutritiva, la crema Nivea también se utiliza como mascarilla capilar para aportar suavidad, brillo e hidratación al cabello. Algunas personas recurren a ella para mejorar el aspecto de las puntas secas o castigadas. ¿Cómo aplicarla? Se puede utilizarse sola o combinarse con un poco de aceite de coco para potenciar el efecto acondicionador. Basta con mezclar ambos ingredientes y distribuir el producto de medios a puntas unos 20 minutos antes de ducharse. Transcurrido ese tiempo, hay que aclarar bien con agua tibia y continuar con el lavado habitual, utilizando el champú y los productos que se utilicen normalmente.

Por otro lado, la crema Nivea también se ha popularizado como un remedio casero para ensanchar los zapatos. Para ponerlo en práctica, se aplica una pequeña cantidad de producto en la zona del calzado que se desea ablandar. Después, se rellena el interior con varias bolas de papel de periódico y se deja reposar durante unas horas. Aunque este método se utiliza para que el material ceda y el zapato resulte más cómodo, hay que tener cuidado con las fuentes de calor, ya que colocar el calzado junto a un radiador podría dañar algunos materiales. Además, es recomendable probar primero la crema en una zona poco visible para evitar manchas.