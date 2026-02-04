Trump toma el control en la lucha antidroga en Colombia: «Petro me ha pedido ayuda contra los terroristas»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha recibido este martes en la Casa Blanca al presidente comunista de Colombia Gustavo Petro, terrorista del grupo marxista M19. La reunión ha sido a puerta cerrada. Después, Trump ha respondido a los periodistas durante un acto de firma de leyes sobre la misma sobre la reunión. Petro ha convocado una rueda de prensa fuera de la Casa Blanca para explicar la reunión. El encuentro se ha producido después de un cambio del comunista sobre Donald Trump tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro. Donald Trump así ha confirmado después de que Estados Unidos ha tomado el control en la lucha antidroga en Colombia: «Petro me ha pedido ayuda contra los terroristas». El lunes Trump troleó a Petro cuando dijo: «Ahora es muy amable después de la operación en Venezuela».

Un periodista le ha preguntado a Trump si se había llegado a un acuerdo antinarcóticos: «Sí, lo hicimos. Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien», ha respondido Trump, sin dar más detalles sobre el «acuerdo».

«Él y yo no éramos precisamente los mejores amigos, pero nunca me ofendió porque nunca lo conocí», ha explicado Trump. El presidente de Estados Unidos ha añadido: «Nos llevábamos muy bien. Nos llevamos de maravilla». Petro le ha propuesto a Donald Trump colaborar para luchar juntos con el Ejército de Venezuela y Colombia contra el narcotráfico.

Petro aseguró que el uso de energías renovables y gas no quemado en antorchas podría ser transportado por gasoductos que ya existen entre Colombia y Venezuela, lo cual no solo ayudaría a reactivar la economía venezolana, sino que también podría generar ingresos exportables y ofrecer alternativas legales a las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Erradicar la hoja de coca

Además de la dimensión energética, Petro defendió ante Trump la importancia de erradicar cultivos ilícitos «de raíz», fomentando que los campesinos substituyan cultivos de hoja de coca por productos legales como café o cacao, y presentó informes de inteligencia sobre líderes de narcotráfico de alto valor fuera de Colombia.

Auge de la producción de cocaína

Colombia se enfrenta actualmente a niveles récord de producción de cocaína. Según estimaciones de las Naciones Unidas y fuentes locales, las hectáreas de cultivos de hoja de coca alcanzaron más de 260.000 hectáreas en 2024, cifras nunca vistas en la historia reciente. La consecuencia directa es que, pese a las incautaciones récord realizadas por las autoridades colombianas, el volumen producido mantiene un flujo elevado hacia Estados Unidos y otros países.