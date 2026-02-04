Una juez estadounidense ha sentenciado este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por el intento de asesinato contra Donald Trump en 2024, mientras el ahora presidente de Estados Unidos daba un mitin en un campo de golf en Florida. Fue el segundo intento de asesinato contra el candidato republicano mientras era aspirante a la presidencia de Estados Unidos.

Martin Roth, abogado de Routh, ha informado de que apelará la sentencia después de que se le haya aplicado el agravante de terrorismo y porque el acusado tiene ya 60 años de edad. «La juez podría haber aplicado, equivocadamente, un agravante por el delito federal de terrorismo, y ese será, probablemente, el principal tema en la apelación», ha asegurado el abogado tras conocer la condena.

La condena llega después de que el jurado declarara culpable a Routh del segundo intento de asesinato del por entonces candidato republicano, el 23 de septiembre de 2025. El hombre disparó a Trump cuando el presidente daba un mitin en su campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida, durante la campaña a las elecciones presidenciales.

Routh intentó apuñalarse en el cuello con un bolígrafo tras escuchar el veredicto en septiembre. Entre los cargos contra el acusado por los que ha sido declarado culpable también se incluye la posesión de arma de fuego para cometer un delito con violencia, atacar a un agente federal, ser un criminal con un arma y poseer un arma de fuego con un número de serie borrado.

Routh, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, fue detenido el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales que ganó Trump, en un campo de golf de Florida propiedad del actual presidente al ser descubierto por un agente del Servicio Secreto detrás de unos arbustos y provisto de un fusil semiautomático.

Este fue el segundo intento de asesinato de Trump cuando era candidato, pues en julio de 2024 resultó herido leve en una oreja tras ser tiroteado durante un mitin en Butler, Pensilvania, donde las autoridades abatieron al atacante. El juicio de Routh despertó renovada atención porque él se defendió a sí mismo, aseguró que no cometió un crimen porque no tenía la intención de matar a nadie, e hizo referencias a personajes como Hitler.

El abogado de Routh, asignado para defenderlo en la sentencia, explicó que la pena federal implicará que el hombre no podrá salir de prisión. También se refirió a Routh como una «persona excepcional» por luchar como voluntario en Ucrania en la invasión de Rusia, además de intentar defender a Taiwán de China y reclutar a soldados afganos entrenados por la OTAN.

Ryan Routh, 59 años y originario de Hawái, se declaró no culpable de los cargos presentados en su contra por el intento de asesinato de Trump y se enfrentó el juicio sin representación legal. El jurado deliberó durante aproximadamente tres horas antes de emitir su decisión.