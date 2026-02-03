La historia de Gabriela Rico Jiménez ha resurgido en redes y medios con la reciente publicación de documentos relacionados con el caso del pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein. Es la mujer que aparece en un vídeo viral de 2009 gritando sobre canibalismo y élites. En cambio, no hay pruebas que confirmen las afirmaciones que circulan en internet ni un vínculo real con Epstein. ¿Qué pasó con Gabriela Rico, la joven que desapareció tras destapar supuesto «canibalismo» en la isla de Epstein?

El incidente que hizo a Gabriela Rico conocida en redes sociales ocurrió en agosto de 2009, en Monterrey, México. La joven fue grabada fuera del hotel Fiesta Inn, visiblemente alterada y sin cooordinar, haciendo declaraciones que rápidamente se volvieron virales en internet.

Vídeo viral de 2009

En el vídeo, Gabriela afirmaba haber presenciado situaciones extremas, mencionando actos de canibalismo y aludiendo a supuestas élites poderosas involucradas en crímenes horribles. Sus declaraciones incluían frases impactantes como: «¡Comieron carne humana! ¡Es gente de poder! ¡No lo pueden creer!».

El vídeo se viralizó por su dramatismo y el tono de alarma. En cambio, ninguna de las acusaciones se ha podido constatar por autoridades locales, medios confiables o investigaciones oficiales.

¿Quién es Gabriela Rico Jiménez?

Gabriela Rico Jiménez fue una joven que en agosto de 2009 fue grabada afuera del hotel Fiesta Inn en Monterrey, México. En ese momento, estaba alterada, no coordinaba y realizó declaraciones muy extrañas donde afirmaba haber presenciado situaciones aberrantes y mencionaba actos de canibalismo y supuestas élites poderosas.

Este vídeo se hizo viral en su momento por lo inusual y dramático de su comportamiento, con frases como «¡comieron carne humana!» y otros comentarios descontrolados. En el material también hay menciones a nombres de figuras adineradas o políticas, aunque esas acusaciones nunca fueron respaldadas por ninguna autoridad judicial u oficial.

¿Qué pasó con ella realmente?