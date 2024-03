Ernie Hudson critica la versión femenina de ‘Cazafantasmas’: «Creo que fue decepcionante»

El pasado fin de semana se estrenó Cazafantasmas: Imperio helado. La secuela directa del reboot que Jason Reitman nos proporcionó en 2021. Una propuesta que como todo buen reinicio, recurría a la nostalgia de sus personajes clásicos y también, introducía nuevas caras y es para captar a nuevas audiencias. En aquella continuación titulada Cazafantasmas: Más allá conocidos a la familia Spengler, los descendientes de uno de los nadadores de espectros originales, Egon Spengler (Harold Ramis). Una historia desarrollada en un pueblecito de Oklahoma que servía como punto de partida a este regreso, ubicado ya en Nueva York y con un buen número de miembros dedicados al departamento espectral de la mítica estación de bomberos. Entre los más destacados regresos, encontramos a Ernie Hudson, quien vuelve a su rol de Winston Zeddemore. En una reciente entrevista, el actor ha hablado de la evolución de la franquicia, mencionando también a la prácticamente olvidada versión femenina de la historia que se estrenó en 2016. Un intento reinicio de la saga “decepcionante” para el intérprete estadounidense.

La saga de los Cazafantasmas ha tenido un desarrollo tumultuosamente extraño en este siglo. Una consolidación en la taquilla actual que primero, obtuvo un intento de reestructuración bajo la mirada de Paul Feig. El cineasta reunió a varias cómicas reconocidas como Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon y Leslie Jones y puso como título un simple Cazafantasmas. Con el tiempo, se ha mostrado que la readaptación no era tan mala como se pintó en el momento de su estreno. Sin embargo, el intercambio de roles de género propicio una batalla cultural demasiado grande para la influencia de sus protagonistas. Jason Reitman, hijo del director original de la franquicia Ivan Reitman, llegó tres años después, aludiendo “devolver la película a los fans”. Comentario recibido con críticas por una parte de la opinión publica que consideró que esta era una alusión sexista a la versión de Feig. De hecho, Más allá e Imperio helado sirven como continuación directa a los títulos de Ivan Reitman y reniegan la existencia de esta versión, como si nunca hubiese existido. Conforme a esto, Hudson ha querido opinar también sobre el remake femenino, aludiendo que para él “fue decepcionante”.

‘Cazafantasmas’ no era lo que los fans esperaban

En declaraciones para The Independent, Hudson expresó su decepción con la cinta que pretendía aportar ese toque de frescura, rehuyendo y reestructurando la historia original. En sus declaraciones, el actor expresó el mismo lenguaje por el que Reitman hijo fue criticado en su momento. “Los fans estaban realmente interesados en la historia y los personajes y creo que fue decepcionante. Disfruté la película, pero creo que no era lo que los fans esperaban”, explicaba el actor de otros títulos como El cuervo o La mano que mece la cuna.

Hudson, quien tuvo un breve cameo en dicho filme como un personaje no relacionado, quiso dejar claro del mismo modo que su principal problema con la película era la propia decisión de reiniciar una franquicia ya existente en primer lugar: “Mira, soy fanático de Paul Feig, así que no tengo nada negativo que decir sobre él. Aparte del no entiendo muy bien por qué reinicias ¿sabes a qué me refiero? Simplemente haz otra película”.

La Cazafantasmas de 2016 partió con un presupuesto de 144 millones de dólares, recaudando finalmente alrededor de 229 millones. Cifras que no evitaron las evidentes pérdidas económicas para Sony pictures.

‘Imperio helado’ tampoco ha congeniado con la crítica

La secuela que ha dirigido el guionista Gil Kenan no ha convencido a la crítica. Recibiendo así, duros comentarios por parte de un sector que cree que al reinicio no le ha sentado bien volver a la gran manzana, ni tampoco aglutinar a tantos personajes en una única historia. Con un presupuesto más grande que su predecesora, Cazafantasmas: Imperio helado ha recaudado 45 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica. Unos números superiores a la estimación de Sony, que sin embargo no consiguen destacar tanto como en su momento llegó a establecer la primera parte. Con esta suma, desde la compañía piensan que el periodo vacacional va a beneficiar a la recaudación final de la historia, aunque según los analistas, la IP de más de 30 años no ha conseguido ampliar su público más allá de los fans originales, quienes cada vez son más mayores. La principales críticas que han rodeado a la secuela hablan de la problemática de estar constantemente mirando al pasado, como una fiebre nostálgica que se recrea y no aporta nada nuevo.

Cazafantasmas: Imperio helado está actualmente en los cines, mientras que Cazafantasmas: Más allá puede visualizarse en España dentro del catálogo de Amazon Prime Video.