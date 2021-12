Sony Pictures estrenó Cazafantasmás: Más allá a principios de mes y, aunque no está consiguiendo unos grandes números de taquilla, lo cierto es que ha contentado a la mayor parte de la crítica y público. Ahora para celebrar que la franquicia tiene un futuro prometedor, la compañía lanzará una edición con ocho discos titulada Ghostbuster Ultimate Collection. Sin embargo, esta versión física no contiene Cazafantasmas, la cinta protagonizada por mujeres estrenada en 2016. Algo que no ha sentado demasiado bien a su director Paul Feig:

Um … @SonyPictures, I know this must be a mistake. We do have a lot of fans and Bill, Dan and Ernie were in it and it won the Kids Choice Award for Best Feature Film the year it came out. So, I guess this was just an oversight? #weareallghostbusters 👻❤️ https://t.co/dI8TwJsG4I

— Paul Feig (@paulfeig) December 22, 2021