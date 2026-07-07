Oficial: Pradilla es el primer fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-27

Jaime Pradilla es el primer fichaje del Real Madrid para la temporada 2026-27. El club blanco ha anunciado su llegada este viernes tras aceptar la oferta por cinco años y el pago de su cláusula de 1,5 millones de euros al Valencia Basket. El ala-pívot zaragozano cierra así una etapa de seis temporadas en el equipo taronja para unirse a un conjunto madridista al que interesaba desde hace meses.

Pradilla, además de un refuerzo de garantías para la posición de ‘4’, supone un alivio en el asunto de los cupos, ya que el Real Madrid sumará su tercer jugador de formación local. Sin Usman Garuba, lesionado, y con la renovación de Sergio Llull en el aire, el equipo blanco sólo disponía de tres: Mario Hezonja, Edy Tavares y Alberto Abalde.

El aragonés llega junto a Pedro Martínez, junto al que ganó la Supercopa y la Liga Endesa esta temporada en Valencia. El catalán será el entrenador del Real Madrid a partir de la próxima temporada tras la destitución de Sergio Scariolo. Pradilla aún no sabe con quién competirá por el puesto, ya que tras la marcha de Trey Lyles falta por saber si Chuma Okeke continuará de blanco, aunque todo apunta a que no.

De esa forma, el Real Madrid aún necesita un ala-pívot más, siempre y cuando Pedro Martínez no se dé por satisfecho con Pradilla, más Hezonja y Gaby Deck alternando con la posición de alero, como ya hemos visto en las últimas dos campañas con Scariolo y antes con Chus Mateo. El zaragozano lucirá el ‘4’ que le lleva años acompañando tanto en el Valencia como en la selección española y arrancará la pretemporada desde el principio a mediados de agosto.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Jaime Pradilla han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Valencia Basket, será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas, hasta el final de la 2030-2031.