La reflexión de Robin Williams sobre la soledad y el amor: «Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo»

Robin Williams es uno de los actores de Hollywood, que muchos recordarán por dramas como El club de los poetas muertos o El Indomable Will Hunting, pero también por comedias como Señora Doubtfire o la película de aventuras Jumanji. El actor murió el 11 de agosto de 2014, cuando tenía 63 años, pero sus películas continúan encontrando nuevos espectadores que además quedan maravillados frente alguna de las frases que pronunciaba a través de sus personas. Una de la más compartidas siempre en redes es «Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo».

Esta es una frase que muchos han interpretado como algo relacionado con a la pareja, pero lo cierto es que forma parte de una película estrenada cinco años antes de su muerte. Él la pronunció, pero las palabras fueron escritas para un personaje y para un momento muy concreto de su historia en la que daba vida a un padre y profesor.

La frase de Robin Williams sobre la soledad

«Solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo». Para entender esta frase hay que llegar casi hasta el final de El mejor padre del mundo (World’s Greatest Dad), una comedia negra que Bobcat Goldthwait escribió y dirigió en 2009. Williams encarna en ella a Lance Clayton, un profesor de literatura que sueña con ser escritor. Las editoriales rechazan sus novelas y la relación con Kyle, su hijo adolescente, tampoco atraviesa un buen momento. De repente, un evento trágico transforma la vida del persona de Williams que de alguna manera, sí que acaba logrando el éxito pero de un modo que él no habría esperado jamás.

No es hasta el final de la película cuando pronuncia la frase, ya que acaba comprendiendo que prefiere estar solo a seguir rodeado de personas que le hacen sentirse así. Él desea unas cosas y no es muy consciente de lo que le rodea o al menos no quiere ver la realidad, pero finalmente como nos puede pasar a nosotros en cualquier aspecto de la vida, se da cuenta que estar acompañado no es mejor que estar solo si en realidad es así como nos sentimos.

Un humorista que acabó siendo el mejor de los actores dramáticos

La popularidad le llegó a Robin Williams a finales de los años setenta gracias a Mork & Mindy. Allí daba vida a Mork, un extraterrestre que intentaba comprender las costumbres humanas. El personaje parecía hecho para él. Williams podía apartarse del guion, probar una voz distinta o improvisar un gesto sin detener la escena. Aquella forma de trabajar, que ya utilizaba en sus monólogos, terminó convirtiéndose en una de sus señas de identidad.

Pèro su carrera en el cine no siguió un único camino. Podía interpretar al disparatado locutor de Good Morning, Vietnam y después ponerse en la piel del profesor de El club de los poetas muertos. En El indomable Will Hunting fue Sean Maguire, el psicólogo que acompaña al personaje de Matt Damon. Esa interpretación, mucho más contenida, le dio el Óscar al mejor actor de reparto en 1998. Para entonces ya había protagonizado Señora Doubtfire y Jumanji, además de haber prestado su voz al Genio de Aladdín. Más tarde llegaría Patch Adams.

Una trágica muerte

Robin Williams murió por suicidio el 11 de agosto de 2014, a los 63 años. En un primer momento se habló principalmente de depresión, pero la autopsia reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que no había sido detectada mientras vivía. Meses antes le habían diagnosticado Parkinson. Su viuda, Susan Schneider Williams, contó después en la revista Neurology que el actor también había sufrido ansiedad, ataques de pánico, paranoia, insomnio, fallos de memoria y problemas de movimiento.

Las frases que dejó Robin Williams

Williams dejó grandes frases como la mencionada, a través de sus personas, pero también en su vida personal dijo grandes cosas. Por ejemplouna de sus reflexiones más conocidas resume su defensa de la imaginación: «La vida sólo te da una pequeña chispa de locura. No debes perderla». Y en sus monólogos utilizó también sus problemas personales como material cómico y bromeó con que «la cocaína es el modo que tiene Dios de decirte que estás ganando demasiado dinero».

La muerte tampoco escapó a su humor: «La muerte es la manera que tiene la naturaleza de decir: “Tu mesa está lista”». Cuando le preguntaron qué querría escuchar de Dios al llegar al cielo, imaginó que le ofrecía un asiento en primera fila para un concierto de Mozart y Elvis. Como vemos, algunas frases vinculadas a Williams salieron de sus monólogos y otras fueron escritas para sus películas. La de El mejor padre del mundo permanece porque consiguió que una línea de un guion pareciera hablar directamente de una soledad que muchas personas han sentido alguna vez.