Aleksandre Topuria sigue los pasos de su hermano: gana por decisión unánime a Bekzat Almakhan en la UFC

Segundo combate en la UFC y segunda victoria. La saga de los Topuria sigue imbatida en la máxima categoría de las MMA. Aleksandre Topuria, en su segundo combate en UFC, ha vuelto a ganar por decisión unánime, esta vez a Bekzat Almakhan. En el evento celebrado en Doha, el pequeño de los hermanos ha dado un golpe encima de la mesa, dominando desde la mitad del primer asalto, para imponerse por 30-27, 30-27 y 29-28 al kazajo.

