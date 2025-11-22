Aleksandre Topuria sigue los pasos de su hermano: gana por decisión unánime a Bekzat Almakhan en la UFC
Aleksandre Topuria se impone por decisión unánime a Bekzat Almakhan en su segundo combate de UFC
El retorno de 'El Conquistador': todos los detalles sobre el segundo combate de Aleksandre Topuria en UFC
Segundo combate en la UFC y segunda victoria. La saga de los Topuria sigue imbatida en la máxima categoría de las MMA. Aleksandre Topuria, en su segundo combate en UFC, ha vuelto a ganar por decisión unánime, esta vez a Bekzat Almakhan. En el evento celebrado en Doha, el pequeño de los hermanos ha dado un golpe encima de la mesa, dominando desde la mitad del primer asalto, para imponerse por 30-27, 30-27 y 29-28 al kazajo.
(Noticia en ampliación).
Temas:
- UFC
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios