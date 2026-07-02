Oficial: Luis Milla se marcha al Como de Cesc Fábregas

El Getafe y el Como 1907 han anunciado el traspaso de Luis Milla al conjunto italiano este jueves. El equipo que dirige Cesc Fábregas ha hecho efectivo el pago de la cláusula de 6 millones de euros para incorporar al centrocampista español a sus filas. De esta forma, el talentoso jugador madrileño da un salto en su carrera para unirse a un equipo que disputará la próxima edición de la Champions League, con el que ha firmado un contrato hasta 2029.

«El Como 1907 se complace en anunciar el fichaje del centrocampista español Luis Milla, procedente del Getafe CF. El jugador, de 31 años, se incorpora al equipo con un traspaso definitivo hasta junio de 2029, aportando experiencia, creatividad y calidad técnica al centro del campo de Cesc Fábregas», apunta el comunicado emitido por el equipo italiano.

Luis Milla se marcha al conjunto italiano, con el que disputará la próxima temporada la Liga de Campeones, después de cuatro temporadas en el Getafe, donde era uno de los jugadores más influyentes del equipo. «Conocido por su seguridad en la posesión del balón, su visión de juego y su capacidad para gestionar el ritmo del partido», sumó 10 asistencias en 37 partidos de Liga, siendo el segundo con más pases de gol en la competición.

Como 1907 is delighted to announce the signing of Spanish midfielder Luis Milla from Getafe CF. The 31-year-old joins the club on a permanent transfer until June 2029, bringing experience, creativity and technical quality to Cesc Fàbregas’ midfield. Milla joined Getafe in 2022… pic.twitter.com/eB3zIdrWgA — Como1907 (@Como_1907) July 2, 2026

El entrenador del Como 1907, Cesc Fábregas, afirmó que Luis Milla es un jugador «con una gran comprensión del juego». «Nos aporta control, calidad y experiencia en el centro del campo, pero, sobre todo, tiene la personalidad y la ambición que buscamos. Ayudará al equipo de muchas maneras, tanto con el balón como sin él, y estamos encantados de darle la bienvenida a Como», añadió.

A su llegada al Como 1907, Milla declaró que está «muy contento y lleno de ambición» por este nuevo reto, un proyecto cuyos valores comparte y que está dirigido por un entrenador como Cesc Fàbregas. «Traigo conmigo mis ganas de mejorar, mi experiencia y mi deseo de ayudar al equipo. Estoy deseando jugar ante nuestra afición y luchar juntos por una gran temporada», destacó.