El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado que la ejecución de los fondos europeos de recuperación ‘Next Generation EU’ ha alcanzado los 67.000 millones, de los 80.000 millones en transferencias asignados a España.

Según ha detallado Cuerpo, en torno al 40% de estos recursos ha llegado de forma directa y desagregada a microempresas y pymes. Lejos de unos «datos excelentes», la realidad es otra.

España ha perdido una oportunidad para transformar nuestra economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas.

Primero, porque el gobierno nunca tuvo capacidad real para cumplir los compromisos que asumió y, por tanto, nunca tuvo capacidad para acceder al 100% de los fondos.

Además, la reducción a los 60.000 millones nunca fue voluntaria,sino forzada por su incapacidad de cumplir los hitos y compromisos asociados (que fueron propuestos y asumidos por el propio gobierno).

Adjudicaciones antes de celebrar concurso

En este sentido, el gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de nuestra economía, donde la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y las CCAA, y la ausencia de una gestión eficaz ha lastrado el impacto esperado.

Fuentes destacan que el gobierno ha utilizado los fondos para cubrir sus propias carencias ante la ausencia de presupuestos utilizando la flexibilidad del mecanismo para mover partidas presupuestarias entre ministerios.

El intervencionismo y discrecionalidad del Gobierno, anunciando adjudicaciones incluso antes de convocar los correspondientes concursos, ha generado una inseguridad jurídica que ha limitado la atracción de inversiones extranjeras y ha llevado a una movilización de recursos privados mucho menor de la estimada inicialmente

Sin duda, para muchos el gobierno ha fracasado en su gran apuesta de proyectos de impacto transformador, los PERTE, que se han visto reducidos en un 40,4%; el PERTE Chip, con un 80,8% menos de inversión, -9.903 M€, que sólo se han ejecutado 7 proyectos y sin ninguna fábrica en España, es el ejemplo más significativo.

Compromisos a cumplir antes de agosto

La oposición señala la poca probabilidad de cumplir con lo pactado. Antes del 31 de agosto de 2026 (prácticamente en 4 meses) tenemos que cumplir 143 compromisos el 30% del total (471 compromisos).

Algo que resulta impensable cuando en los 5 años anteriores hemos cumplido 250 compromisos que permitieron los 5 desembolsos. «Tenemos certezas sobre compromisos que no vamos a cumplir, con fondos retenidos por parte de la Comisión Europea», señalan las fuentes consultadas.

Por lo pronto los 475 millones de euros por la imposición al diésel, rechazada por el Congreso en varias ocasiones (Objetivo 388) y por la eliminación de la bonificación por tributación conjunta (Objetivo 386).

También los 626 millones de euros por la reducción de temporalidad del empleo público por debajo del 8%, actualmente en el 26,8% (Objetivo 144) y los 40 millones por la Digitalización de las AAPP (Objetivo 162).