Se filtran la fecha y el lugar de la boda de Taylor Swift: será el evento más patriótico del verano

Taylor Swift y Travis Kelce están en la recta final de su noviazgo y dentro de tres meses pasarán por el altar. La cantante ha alcanzado un éxito mundial que ni ella misma se imaginaba y, después de una cantidad de relaciones fallidas como las de Harry Styles, Joe Jonas o Calvin Harris, parece que la artista ha encontrado la estabilidad. Hace unos meses nos sorprendía con una publicación en redes sociales, anunciando el compromiso y, cómo no, mostrando un anillo con un diamante digno de su fama y el amor que comparten. Ha llegado el momento y la pareja ha enviado las invitaciones, desvelando fecha y lugar de la celebración.

Lo primero que nos han dejado claro es que su amor es enorme y que no se separan. Además de eso, el apoyo es mutuo y, mientras él acude con ella a galas de premios, como hizo en el debut de la artista en los iHeartRadio Music Awards, Swift acude a los partidos más importantes del jugador de la NFL. Pero todo sigue la misma tónica: demostraciones de amor, besos, caricias y una muestra constante de lo mucho que se quieren.

El primer dato de la boda de Taylor Swift: la localización

Un artículo de Page Six destaca que una fuente cercana a los novios ha confirmado la próxima boda. «Bienvenidos a Nueva York, ¡les espera una gran boda!», dice un aviso previo para apartar la fecha. Sin ir más lejos, anoche se le vio cenando en la gran manzana con su amiga Ashley Avignone, la cual forma parte de su círculo íntimo desde hace una década. Su amistad se remonta a finales de los 2000, al parecer a través de conexiones mutuas en el mundo del espectáculo, incluida la actriz Emma Stone. La ciudad es especial para Taylor Swift porque representa su reinvención artística, libertad y madurez personal, convirtiéndose en su hogar desde 2014. Nueva York le inspiró el álbum 1989, reflejando un cambio hacia el pop y una actitud optimista, celebrada en himnos como Welcome to New York. En ocasiones ha llegado a confesar que es una fuente de inspiración para ella, siendo su musa.

Fecha de la boda entre Travis Kelce y Taylor Swift

En este mencionado artículo, la fuente confirma que la fecha del enlace será el próximo 3 de julio: «La noticia resulta sorprendente, ya que ha habido varios informes que indicaban que la superestrella del pop y el campeón de los Kansas City Chiefs estaban considerando Rhode Island, donde Swift posee una gran finca al lado de un hotel, para la boda», confiesa la publicación. Aun así, a la pareja le gusta sorprender y, sabiendo las altas posibilidades de que esta información se filtrara, posiblemente trasladen la boda a Rhode Island, donde la artista tiene una mansión, o a un lugar alejado de las miradas indiscretas. Eso sí, lo hacen el día previo a la celebración del 250 aniversario de la Independencia, que será el 4 de julio. Para ella es un día simbólico, por el sentimiento patriota, que se ha visto durante años en las fiestas que organizaba en la fecha. Cuando llegue las doce de la noche, Taylor será una mujer casada mientras celebra su recién estrenado matrimonio.

Posibles invitados

Además de los familiares de Taylor y Travis, está claro que nombres como Selena Gómez, con la que le une una estrecha amistad, las hermanas Hadid, Oprah Winfrey, Cara Delevingne, Emma Stone o la mismísima Julia Roberts son algunos de los nombres que se manejan. Está claro que va a ser una boda multitudinaria y, con sólo la fortuna de 2.000 millones de la cantante, no va a faltar ningún detalle.