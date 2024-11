Cara Delevingne se sincera sobre cómo fue su convivencia con Taylor Swift: «Nos metimos en problemas»

El 2024 ha sido un año repleto de éxitos para Taylor Swift. Tras años alejada del foco mediático y centrada al 100% en su carrera musical, la cantante ha vuelto pisando fuerte al panorama musical. The Eras Tour se ha convertido en una de las giras musicales más exitosas de los últimos años, y las cifras lo demuestran. Una apuesta de lo más acertada donde el público ha tenido la oportunidad de volver a ver sobre el escenario a la intérprete de Style. Pero, si hay algo que ha demostrado la artista, es que no es solo una mujer muy talentosa. También tiene un gran corazón. Su familia y amigos son algunas de sus prioridades en la vida, un aspecto del que Cara Delevingne ha sido testigo.

Cara Delevingne y Taylor Swift comparten una bonita amistad que ya lleva consolidándose un par de años. Ambas han estado siempre al lado de la otra para celebrar sus victorias, pero también en los momentos más difíciles. Por ello, recientemente, la modelo no ha dudado en recordar junto a Nikki Glaser uno de los momentos más inolvidables de su vida: cuando compartió techo con la cantante. Una etapa donde no faltaron las aventuras y que relató en exclusiva para el medio de Interview Magazine.

«Estaba pasando por una ruptura realmente horrible, y ella me dejó vivir con ella. Somos personas muy distintas. Ella es muy hogareña porque me cuidó muy bien. Pero, nos metimos en algunos problemas. No en tantos, pero definitivamente la hice pasar un viaje salvaje. Solo lograr que se sonrojara era genial», dijo.

Como suele suceder con todas la noticias relacionadas con la artista estadounidense, de 34 años, poco tardaron en viralizarse las declaraciones de Cara Delevingne. Unas palabras breves y concisas con las que la modelo quiso dejar patente públicamente que Taylor Swift no es solo una gran cantante y amiga, también es una estupenda compañera de hogar.

Taylor Swift llora ante el próximo final de The Eras Tour

Una de las etapas profesionales más exitosas de la carrera de Swift está a punto de concluir. El pasado mes de marzo del 2023, la artista dio el pistoletazo de salida a su The Eras Tour, un show musical de más de tres horas donde alza su voz para cantar los temas que han marcado su trayectoria musical, desde el primer disco hasta el último.

Desde entonces, han pasado 152 conciertos. Numerosas apariciones que concluirán de forma definitiva el próximo 8 de diciembre. Pues, tras realizar seis espectáculos en Toronto (Canadá), su siguiente y última parada es Vancouver. El final de una era que ya se empieza a acercar. «En este momento, estamos al final de esta gira. No tenéis ni idea de cuánto significa para mí y para…», dijo durante su último show.

«Va a ser difícil que todos los que han puesto tanto en esta gira… Ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Estoy teniendo un…», dijo sin terminar la frase y con lágrimas en los ojos. «Ni siquiera es el último concierto», agregó.

«Mi equipo y yo hemos puesto tanto de nuestras vidas en esto. Y ustedes han puesto tanto de sus vidas al estar con nosotros esta noche, al darnos este momento que nunca olvidaremos. Amamos nuestro tiempo en Toronto. Ha sido increíble. Los quiero, chicos. Muchas gracias por eso», concluyó.