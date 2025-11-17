Sale a la luz la carta que Taylor Swift dedicó a Liam Payne antes de su muerte: va a ser subastada

Indiscutiblemente, Taylor Swift es una de las artistas más sonadas y exitosas de la última década. Canción que lanza al mercado, canción que se convierte en un absoluto fenómeno mundial. Una situación que hemos podido comprobar, recientemente, con el estreno de The Life of a Showgirl, su nuevo proyecto discográfico. Sin embargo, durante las últimas horas, la artista ha sido noticia por otro motivo completamente diferente. Y es que, ha salido a la luz una carta que la cantante le escribió a Liam Payne, fallecido el pasado 2024. Un escrito de su puño y letra que le realizó en el 2017, año en el que el británico se estaba embarcando en su carrera como solista.

Como es bien sabido por todos, Liam Payne perdió la vida, a los 31 años, el pasado 16 de octubre del 2024. Según informaron las autoridades competentes, el que fue miembro de la banda One Direction cayó desde un tercer piso durante su estancia en Argentina. Una terrible tragedia por la que sufrió «politraumatismos» y «una hemorragia interna y externa». Asimismo, la autopsia dictaminó que el joven no tenía lesiones autolesivas y se descartó la intervención física de terceras personas. Por lo tanto, lo que sí se decretó es que no llegó a protegerse en la caída y el choque fue brutal para él.

El fallecimiento de Liam Payne sumió a medio mundo en un estado de shock. Pues, el joven era considerado como uno de los rostros más conocidos del panorama musical por sus años en One Direction, una de las bandas más legendarias y de mayor éxito de los últimos años. De este incidente ha pasado ya un año, pero los fans siguen homenajeando la memoria del británico.

Taylor Swift, a Liam Payne en la carta: «Siempre te estoy apoyando…»

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que la carta que le escribió Taylor Swift, por aquel entonces, haya adquirido una gran carga emocional. La casa de subastas británica, Omega Auctions, ha revelado que se encuentra en posesión de esta carta y han informado que la van a subastar. Una pieza original procedente de la intérprete de Opalite que incluirán en su próxima subasta de memoria musical.

En un comunicado en redes sociales, han revelado cuál es el contenido de la carta. «Liam, ¡cuánto tiempo sin verte! Estoy muy emocionada por ti, lo estás rompiendo. Estoy obsesionada con Bedroom Floor. Es tan guay verte desde lejos, siempre te estoy apoyando. ¡Buena suerte esta noche! Taylor», se puede leer. Unas palabras que la cantante le escribió al británico.

Al respecto, y como no podía ser de otra manera, los fans de Payne se han mencionado en redes sociales. Muchas personas consideran que la carta debería de estar en posesión de la familia del británico, pues son sus herederos y los que cuidan sus pertenencias. Por lo tanto, ven incorrecto que se subaste una carta que tiene tanta carga emocional. Otros, por el contrario, han puesto en duda la veracidad del escrito.