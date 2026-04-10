No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Paz Vega se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Su trayectoria comenzó participando en diversos proyectos de gran éxito, como es el caso de Más que amigos o, incluso, Compañeros. Eso sí, el gran punto de inflexión de su trayectoria llegó de la mano de 7 vidas. Tras esta experiencia, poco a poco fue consolidándose aún más en la pequeña pantalla, hasta que terminó siendo una de las mejores actrices del país con Lucía y el sexo. A pesar de esos inicios brillantes, si hay algo que ha caracterizado a la andaluza es que siempre ha conseguido superarse y mantenerse en lo más alto.

Eso sí, recientemente, ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con el terreno profesional, ni mucho menos. Se trata de algo personal, puesto que ha querido abrir su corazón a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, en la que se sinceraba como nunca sobre muchos aspectos. Una honestidad que, incluso, ha hecho saltar todas las alarmas. Junto a una imagen en blanco y negro, en la que podemos ver la mitad de su rostro con un ojo tapado con un oscuro borrón, Paz Vega quiso compartir el siguiente mensaje: «Darte cuenta de que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser…», comienza diciendo. Y añade: «Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer…»

Lejos de que todo quede ahí, el mensaje en cuestión continuó de la siguiente forma: «Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme, ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción…». Pero, por si fuera poco, la reconocida actriz no tuvo reparos a la hora de ir más allá.

«Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña, soñé… pero ya hace mucho que dejé de soñar… y de oír el latido de mi corazón… Solo hay ruido y me ahogo en él… Necesito silencio», asegura, en un alarde de sinceridad que, como era de esperar, ha acabado generando cientos de comentarios.

«¿Qué te pasó, querida reina?», «Escúchate… en el silencio hay respuestas que llegan a tiempo», «Silencio que se convierte en luz y paz» y «Eres luz, Paz. Si necesitas silencio, bienvenido sea ese silencio, pero tu luz no se puede apagar porque forma parte de tu esencia. Te envío un abrazo gigante», son algunos de los cientos de mensajes que sus seguidores han querido dejar en esta curiosa, a la par que inesperada, publicación que tantísimo está dando de qué hablar.