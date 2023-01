Santiago Segura y Paz Vega recuerdan su sonado enfrentamiento en ‘MasterChef’

Santiago Segura y Paz Vega han vuelto al plató de Masterchef, para su especial de Navidad donde han comentado los grandes momentos que vivieron cuando fueron concursantes de su edición en el año 2018. Los protagonistas contaron sus anécdotas más comentadas y llamativas, como el enfado que experimentó el director de cine con su compañera de profesión Paz Vega.

Como todos sabemos, Masterchef es un lugar donde existe mucha tensión y las emociones están a flor de piel. Durante el programa, los aspirantes tratan de llevarse bien y que la amistad y el compañerismo destaque por encima de todo. A pesar de todo, hay ocasiones en las que esto se hace muy difícil pues al fin y al cabo se trata de una competición donde tienes que dar lo mejor de ti para conseguir llegar a la gran final. Esto es lo que le pasó a Santiago Segura hace cuatro años, el día que se quedó a las puertas de la semifinal.

El director de cine ha querido comentar lo que pasó y pedir perdón por su comportamiento. Todo tuvo lugar en la prueba de eliminación, donde tenían que hacer una esfera de chocolate. Ésta se le resistió al director de Padre no hay más que uno, y finalmente acabó rota al sacarla del molde. La impotencia pudo con él: “Soy idiota”, decía ante los jueces.

A la hora de ponerse delante de cocinas después de la valoración se alejó de Paz Vega y soltó un comentario bastante desafortunado: “Aquí bien lejos de paz”. Ante la pregunta del por qué de sus palabras, Santiago Segura explicó que la actriz le había dicho que lo había atemperado mal y por eso no le había salido bien el esférico.

Todo el mundo pensaba que estaba bromeando, pero no y este seguía muy enfadado: “Quién mierda te ha pedido tu opinión, a un tío que está destruido. Déjame tranquilo”, decía mientras Paz Vega se rompía a llorar: “No me esperaba su reacción. Yo soy natural y digo las cosas como me nacen sin ánimo de jorobar a nadie. Me parece que ha sido una reacción fuera de lugar”, y ahí quedó todo. Actualmente los dos se llevan de maravilla y han participado juntos en la película de Santiago Segura titulada A todo tren 2, donde Paz Vega es una de las actrices principales.