España cierra la frontera con Marruecos en Melilla por un intento de asalto en plena noche

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada a esta hora de la noche del jueves, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En torno a esa zona fronteriza, en la que se ha producido un intento de entrada a la carrera, se han escuchado disparos, informa Efe, aunque por el momento no se ha precisado su origen ni se ha informado de posibles heridos. Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

La situación en Melilla se produce en paralelo a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, donde durante la jornada se han registrado entradas masivas desde Marruecos.

Jornada crítica en Ceuta

Ceuta ha vivido este jueves una de las jornadas más críticas de su historia reciente en materia migratoria. Miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes y magrebíes, han protagonizado una avalancha masiva hacia la ciudad autónoma, principalmente a nado bordeando el espigón de El Tarajal o accediendo por la frontera sur. En las últimas 24-48 horas se han registrado centenares de llegadas, que se suman entre 20.000 y 30.000 personas.

La presión ha sido constante durante toda la jornada. Grupos numerosos se lanzaron al mar, muchos con flotadores improvisados, bajo la mirada de las fuerzas de seguridad. Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron a decenas de personas, incluyendo más de cien menores en una sola madrugada. Los centros de acogida, especialmente el CETI, se encuentran completamente desbordados, con cientos de personas esperando a las puertas.

La tragedia humana ha marcado el día: las autoridades han recuperado nueve cadáveres en aguas ceutíes en un solo día, víctimas de ahogamiento al intentar el cruce. Esto eleva la cifra anual de fallecidos en la zona a cerca de 40 personas.

Ante la situación de «emergencia nacional», el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha reclamado al Gobierno central el mando único, el despliegue del Ejército y el cierre temporal de la frontera. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado el despliegue de militares y el propio Sánchez visitará este viernes la ciudad autónoma. La crisis ha trascendido las fronteras nacionales: Italia sopesa suspender temporalmente el tratado de Schengen con España, y la Casa Blanca ha criticado duramente las políticas migratorias de Sánchez.