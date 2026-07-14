La Reina Letizia eleva el glamour en los Premios Princesa de Gerona con un top joya de Carolina Herrera

La Reina Letizia ha vuelto a demostrar este martes por qué continúa siendo uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. La monarca ha presidido junto al Rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Gerona 2026, celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, una cita marcada por el reconocimiento al talento joven y por la expectación que siempre despiertan los estilismos de la Familia Real.

Como suele ocurrir en cada una de sus apariciones públicas, la elección de vestuario de Letizia ha generado una enorme atención. La Reina ha vuelto a demostrar su capacidad para combinar elegancia, sobriedad y tendencias, consolidando una imagen que lleva años siendo analizada dentro y fuera de nuestras fronteras.

Para esta cita, la reina Letizia ha sorprendido al estrenar un sofisticado top de Carolina Herrera adornado con pedrería y transparencias. Lo ha combinado con unos pantalones negros de pernera ancha firmados por Sybilla, una prenda que debutó en abril de 2025 y que desde entonces ha recuperado en varias ocasiones. Ha completado el estilismo con una cartera de mano de la misma firma y unos salones negros a juego, logrando un conjunto elegante y perfectamente equilibrado.

Una ceremonia centrada en el talento joven

La ceremonia ha servido para reconocer a seis jóvenes referentes españoles y latinoamericanos por su liderazgo e impacto en ámbitos como la investigación, el emprendimiento, la acción social y las artes. En esta edición han sido premiados la cineasta Gemma Blasco, los investigadores José Eduardo Méndez y Rafael Luque, la empresaria Patricia Aymà, la emprendedora social Mercedes Bidart y el fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec, Hatim Azahri.

El acto también ha incluido una conversación intergeneracional protagonizada por Luz Casal y Soleá Morente sobre el talento, el aprendizaje y la importancia del esfuerzo, uno de los momentos más emotivos de una gala que ha vuelto a poner el foco en las nuevas generaciones.