El traje de 575 euros de Leonor en los Premios Princesa de Gerona y la filosofía que hay detrás: «Una mujer fuerte»

La princesa Leonor ha vuelto a demostrar en los Premios Princesa de Girona 2026 que el traje sastre se ha convertido en una de las señas de identidad de su estilo. La heredera al trono ha apostado por un impecable conjunto blanco firmado por la diseñadora española Blanca Rodríguez, alma de Bleis Madrid, una elección que va mucho más allá de una tendencia y que conecta con la filosofía con la que nació la firma.

En concreto, Leonor ha lucido uno de los diseños esenciales de la colección Primavera/Verano 2026 de Bleis: un traje decorado con una delicada raya diplomática confeccionada en pailletes, una reinterpretación contemporánea de uno de los patrones más clásicos de la sastrería que aporta un extra de sofisticación y un sutil efecto teatral. El conjunto está formado por una blazer oversize de líneas depuradas y sin cuello (347 €), acompañada por un pantalón palazzo de gran caída (228 €), una silueta fluida que refleja a la perfección el ADN de la firma. Por cierto, ambas prendas están rebajadas.

En COOL tuvimos la oportunidad de hablar hace un tiempo con Blanca Rodríguez, quien explicó qué representa para ella una prenda que ha convertido en el corazón de sus colecciones. «Para mí un traje representa la elegancia y la versatilidad en una misma prenda. Personalmente, al ponerme un traje inmediatamente me siento atractiva y fuerte, elegante y cómoda, preparada para enfrentarme al día con seguridad», nos confesó entonces.

Precisamente esos valores son los que parece transmitir Leonor en cada una de sus apariciones institucionales. Lejos de reservar el traje para ocasiones exclusivamente formales, la princesa ha encontrado en esta silueta una forma de proyectar una imagen moderna, sobria y segura, sin renunciar a la feminidad.

No es casualidad que Bleis haya hecho del tailoring femenino su sello de identidad. Durante nuestra conversación, Blanca Rodríguez también nos explicó cuáles son, a su juicio, las claves de un traje perfecto: «Siempre digo que debe tener tres elementos fundamentales: tejido de calidad, unas buenas hombreras estructuradas y un fit perfecto». Tres características que encajan con el diseño elegido por la princesa para una de las citas más importantes de su agenda institucional.

La diseñadora defendía además que la mujer Bleis es «una mujer con gran personalidad, que apuesta por la moda de calidad, que no olvida las tendencias pero que prima la comodidad y la elegancia ante todo. Una mujer fuerte y contemporánea y, sobre todo, tremendamente segura de sí misma». Una descripción que bien podría asociarse a la evolución estilística de Leonor, cada vez más cómoda con prendas de líneas depuradas y estética sofisticada.

Hay otro detalle que hoy resulta especialmente significativo. Cuando le preguntamos a quién le gustaría vestir algún día, Blanca Rodríguez respondió sin dudar: «A Su Majestad la Reina. Me parece una mujer elegante que sabe abanderar el made in Spain como nadie». Años después, ha sido la princesa Leonor quien ha confiado en uno de sus diseños para una de las citas más simbólicas del calendario de la Corona, convirtiendo a Bleis en protagonista de una noche marcada por la moda española y el relevo generacional.