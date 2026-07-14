Basada en un libro de Arturo Pérez-Reverte, llega a Netflix la nueva serie de José Coronado que mezcla misterio y drama a partes iguales

Una de las series más esperadas de este año es El problema final que se estrenará en Netflix el próximo 25 de septiembre. Una original ficción española de solo cinco episodios que está basada en la novela homónima del escritor Arturo Pérez-Reverte publicada en 2023. Una historia que nos recuerda a las novelas de Agatha Christie y de hecho la novela es un homenaje del autor español a la escritora británica. La miniserie El problema final comienza en la primavera de 1959 cuando después de una terrible tormenta 13 personas se quedan incomunicadas en un hotel en una pequeña isla en la costa de Mallorca. Todo se complica cuando Elisa Mander, una tranquila turista inglesa, aparece muerta y se confirma que no ha sido un suicidio. Un actor retirado llamado Basil será el que encabece esta compleja investigación. ¿Qué le ha ocurrido a Elisa Mander? ¿Quién ha matado a la actriz? El problema final es una original serie de misterio y suspense que seguro sorprenderá a los usuarios de Netflix cuando se estrene en septiembre con la dosificación de la investigación y la interpretación de sus protagonistas.

La serie El problema final ha contado con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. Una producción de Mod Producciones que ha sido dirigida por Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos). Además, otro de sus puntos fuertes es el reparto ya que está protagonizada por los conocidos actores Jose Coronado, María Valverde, Martiño Rivas y Maribel Verdú. Esta nueva ficción española será una buena opción en septiembre para los que han disfrutado con series como Sherlock y Agatha Christie: Las siete esferas, las cuales están también en la plataforma de streaming Netflix.

¿De qué trata la serie El problema final de Netflix?

La serie El problema final se centra en las 13 personas que se quedan aisladas en un hotel en un isla que se encuentra frente a la costa de Mallorca debido a una terrible tormenta. Según la sinopsis oficial de la serie de Netflix: «En la primavera de 1959, trece personas quedan varadas por una violenta tormenta en una pequeña isla frente a la costa de Mallorca. Nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder en el apartado hotel donde se alojaban: Elisa Mander, una tranquila turista inglesa, aparece muerta. Lo que en un principio parece un suicidio pronto se revela como algo mucho más inquietante: un asesinato».

El que decide asumir la tarea de investigar el crimen es Basil, papel interpretado por Jose Coronado, un actor retirado que interpretó hace años a Sherlock Holmes en una película. Poco a poco ira sospechando de todos los huéspedes y tendrá que irlos descartando uno a uno. Incluso llega a sospechar de Adela Figueroa, papel interpretado por la actriz María Valverde, una misteriosa joven que viaja con una amiga.

Esta mujer se pondrá de acuerdo con Foxá, papel interpretado por el actor Martiño Rivas, un aspirante a escritor de novelas de suspense. Los dos juntos intentarán descubrir qué ha pasado bajo la atenta mirada de la señora Ausländer, papel interpretado por la actriz Maribel Verdú, la directora del hotel.

El reparto de esta original serie

El protagonista de esta serie es el actor Jose Coronado, el cual ya ha participado en series de éxito de Netflix como Entrevías. La chica de nieve, Los creyentes o Legado. El actor interpreta en la serie El problema final el papel de Basil, un actor que se tiene que convertir en un investigador improvisado. También tienen un papel de peso los actores María Valverde (Fuimos canciones, Todo lo que no vemos) que da vida a la misteriosa Elisa Mander la cual aparece muerta en la isla, Martiño Rivas (Las chicas del cable, Serpientes y Escaleras) y Maribel Verdú (Cuando nadie nos ve, El laberinto del fauno, Élite).

También en el reparto de la serie El problema final están en el reparto los actores Gonzalo de Castro (Políticamente incorrecto), Cristina Kovani (El silencio, La Caza: Guadiana), José Condessa (Rabo de Peixe) y Pepón Nieto (Smiley), entre otros.

La trama de la serie El problema cuenta con todos los elementos fundamentales para una buena ficción de misterio y suspense: una isla aislada, un grupo reducido de personajes, una muerte sospechosa y la seguridad de que el culpable tiene que estar entre los que se encuentran en el hotel de esa isla recóndita. Una original ficción que aspira a convertirse en todo un éxito el próximo otoño. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre esta serie y las que vayan anunciando para este otoño esta y otras plataformas de streaming.