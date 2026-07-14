La Reina Letizia y sus hijas vestidas con los colores de la bandera francesa el día del España-Francia: ¿casualidad o descuido?

Lo que en cualquier otro día habría pasado desapercibido ha adquirido una lectura muy distinta este 14 de julio. La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han aparecido en la previa de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Gerona 2026 vestidas de azul, rojo y blanco, los tres colores de la bandera francesa, precisamente en el Día Nacional de Francia y horas antes de que España y Francia se jueguen un puesto en la final del Mundial 2026. Una coincidencia que ha despertado todo tipo de comentarios y que lleva a preguntarse si, desde el punto de vista del protocolo y la comunicación institucional, una combinación diferente habría evitado interpretaciones.

Antes de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Gerona 2026, los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han protagonizado el tradicional saludo junto a los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Gerona. Una cita institucional de gran simbolismo para la heredera al trono que, una vez más, ha estado marcada por la elegancia y la coordinación estilística de las tres mujeres de la Familia Real. Sin embargo, en esta ocasión ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido.

Para el acto, la reina Letizia ha apostado por un impecable traje de chaqueta azul, mientras que la princesa Leonor ha elegido un conjunto rojo y la infanta Sofía ha completado el trío cromático con un sofisticado traje blanco. Tres colores clásicos, atemporales y muy habituales en el armario de la familia real, pero cuya combinación ha llamado especialmente la atención por la fecha en la que se ha producido.

Y es que este 14 de julio se celebra la Fiesta Nacional de Francia, una jornada en la que el país vecino luce con orgullo su bandera tricolor. Precisamente, los tonos elegidos por Letizia, Leonor y Sofía (azul, rojo y blanco) reproducen los colores del emblema francés. La coincidencia resulta aún más llamativa al producirse en un día en el que, además, España y Francia centran parte de la atención mediática por su enfrentamiento deportivo.

¿Se trata simplemente de una casualidad o una elección que podría haberse evitado? En protocolo, el color también comunica y, en determinados contextos institucionales, cada detalle puede ser objeto de interpretación. No obstante, también es cierto que el rojo, el azul y el blanco son tres de los colores más recurrentes en la moda de la reina Letizia y de sus hijas, por lo que no existe ningún indicio que permita pensar en un mensaje deliberado, aunque no ha pasado desapercibido.