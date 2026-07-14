La reflexión de Javier Bardem (57 años) sobre el amor: «A veces me dejo llevar por la rutina diaria, pero entonces miro a Penélope a los ojos y pienso: ¡qué hermosa es!»

La discreción ha sido una de las constantes en la vida de Javier Bardem y Penélope Cruz. A pesar de las polémicas que han protagonizado, ambos han mantenido siempre una línea muy clara entre su carrera y su esfera familiar. Las ocasiones en las que hablan abiertamente de su vida en común son poco habituales, motivo por el que las últimas declaraciones del actor sobre su mujer han despertado un notable interés.

Bardem ha compartido una reflexión sobre el paso del tiempo, la convivencia y el amor dentro del matrimonio en la que pone el foco en la importancia de no dejar que la rutina eclipse aquello que, a su juicio, continúa siendo esencial en una relación.

El intérprete también se refirió al papel que desempeña la familia en su vida, un aspecto que considera el eje sobre el que gira todo lo demás. «Es el principio y el fin del ciclo de la vida; es lo que nos define», ha comentado al respecto.

La reflexión de Javier Bardem

Durante una entrevista con El Mundo, Bardem fue preguntado por su matrimonio con Penélope Cruz, con quien contrajo matrimonio en 2010 tras varios años de relación.

«Es increíble tener el privilegio de compartir mi pasión con la persona a la que amo», afirmó antes de reconocer que, como ocurre en cualquier pareja, el día a día puede terminar imponiendo un ritmo que hace perder de vista determinados detalles.

«A veces te dejas llevar por la rutina diaria: los niños, la casa, las responsabilidades. Entonces miro a Penélope a los ojos y pienso: ‘¡Qué hermosa es!’. Y cuánta energía pone en su familia, en los demás, en el arte», señaló el actor, describiendo cómo intenta recordar aquello que le hizo enamorarse de su esposa más allá de las obligaciones.

Durante esta charla también habló de cómo afrontan los proyectos profesionales que comparten. Ambos han coincidido en varias producciones a lo largo de su carrera y volverán a hacerlo en El búnker, la nueva película dirigida por Florian Zeller.

Un matrimonio unido

Lejos de considerar que trabajar juntos suponga una ventaja o una dificultad añadida, Bardem defiende que la experiencia simplemente es diferente. «La intimidad crea una atmósfera distinta», aseguró. No obstante, dejó claro que la profesión ocupa un espacio muy limitado cuando ambos regresan a casa. «En casa no hablamos mucho de trabajo», insiste.

Las declaraciones del actor vuelven a poner el foco sobre una de las relaciones más estables de la crónica social. Aunque su boda se celebró en 2010 en una ceremonia íntima, la historia entre ambos comenzó muchos años antes y en COOL tenemos todos los detalles.

¿Cómo se conocieron?

Su primer encuentro tuvo lugar durante el rodaje de Jamón, jamón, la película estrenada en 1992 que reunió por primera vez a ambos delante de las cámaras cuando apenas comenzaban sus respectivas carreras. Sin embargo, aquella experiencia no dio paso inmediatamente a una relación sentimental y sus caminos continuaron por separado durante más de una década. Por suerte, el destino les tenía preparado una agradable sorpresa.

Fue años después cuando volvieron a coincidir durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen y estrenada en 2008. Aquella película marcó un punto de inflexión y gracias a este proyecto dieron un paso más.

Según ha explicado el Bardem, decidió confesar sus sentimientos justo cuando el rodaje estaba a punto de terminar. Recordó que llevaba tiempo pensando que no podía marcharse sin decirle lo que sentía y que, en el último día de trabajo, optó por hacerlo con total naturalidad.

«Oye, por cierto, que me gustas», le dijo entonces. La respuesta de Penélope Cruz, según ha contado el actor, fue inmediata y espontánea: «¡Ya era hora!».

La actriz también ha recordado en varias ocasiones aquel vínculo inicial. En diferentes entrevistas ha explicado que sintió una conexión especial desde el primer momento en que conoció a Bardem. «Cuando lo vi por primera vez, supe que íbamos a estar juntos», llegó a afirmar al recordar aquel primer encuentro profesional.

Desde entonces han construido una relación caracterizada por la discreción. A diferencia de otras parejas conocidas, ambos han evitado exponer su vida privada y apenas hacen apariciones públicas relacionadas con su entorno familiar.

Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos, Leo y Luna, cuya intimidad han protegido desde pequeños. Tanto Bardem como Cruz han insistido en numerosas ocasiones en que desean que sus hijos crezcan alejados del foco y puedan desarrollar una vida lo más normal posible, pese a la notoriedad de sus padres.