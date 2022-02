Día de Candelaria, la festividad en Canarias y su relación con el temporal

Como cada año, el 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria que es la patrona de Canarias (no olvidemos además que la Virgen de la Candelaria o fiesta en honor a Nuestra Señora de Candelaria se celebra también como festivo importante el 15 de agosto). Un día que conmemora el momento en el que María presenta a Jesús como la luz del mundo. Pero ¿por qué hoy es la Candelaria y qué relación tiene con el pronóstico del tiempo o los temporales?.

El Día de la Candelaria

Hoy se celebra un día importante en Canarias ya que la Virgen de la Candelaria es la patrona del archipiélago Canario. En esta jornada se celebra la Purificación de la Virgen, pero además el 15 de agosto, que es el Día de la Asunción, también conmemora a Nuestra Señora de la Candelaria en Canarias. Tenerife celebra el día de hoy como festivo destacando el rito de la procesión de las candelas, que se celebra el 1 de febrero y en la que el fuego tiene un papel principal. En cambio, los actos del 2 de febrero se corresponden a una misa pontifical y una procesión posterior.

El porqué de la celebración el 2 de febrero tiene que ver con el hecho de que se celebran hoy 40 días después de la Navidad. Que es el periodo en el que Jesús estuvo en la cuna hasta que fue presentado en el templo. Es en este momento, según la tradición católica cuando se debe recoger el belén.

El origen de la Candelaria

Históricamente, parece que la fiesta tiene su origen en la antigua Roma, donde la procesión de velas formaba parte de la fiesta de los Lupercales, dedicada a la Purificación.

Sin embargo, también se tiene la creencia de que la fiesta se originó en Oriente donde se celebraba con el nombre de «Encuentro». Luego, en el siglo VI, se extendió a Occidente.

Según el calendario católico el 2 de febrero conmemora la Presentación (el Encuentro) del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén, y también la purificación de la Virgen María después del nacimiento, para cumplir la prescripción de la Ley del Antiguo Testamento.

Hasta el siglo VI se celebraba cuarenta días después de la Epifanía, el 15 de febrero, curiosamente coincidiendo con las antiguas «Lupercales» romanas.

Tras la aparición de la Virgen en Santa Cruz, la fiesta comenzó a celebrarse con carácter mariano en 1497, cuando el conquistador de Tenerife, Alonso Fernández de Lugo celebró la primera fiesta de Las Candelas en honor a la Virgen María de Candelaria.

En Candelaria, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, las velas juegan un papel importante en este día, ya que simbolizan a Jesús como la «Luz de todos los hombres».

Durante el evento conocido como «Procesión de las Velas», que se organiza la noche del 1 al 2, se apagan las luces del centro de la ciudad mientras los fieles rezan el rosario con las velas encendidas.

El Día de la Candelaria y el temporal

El Día de la Candelaria tiene además una relación bastante curiosa con el pronóstico del tiempo o con el hecho de saber si va a hacer buen tiempo o por el contrario se va a producir un temporal.

Este hecho se produce debido a que desde este día, quedan los mismos días para que acabe el invierno que los que ya han pasado. Es decir, estamos justo en la mitad del invierno, de modo que para los agricultores es a partir de hoy cuando al tener días que son cada vez más largos y el termómetro va aumentado, pueden ir haciendo crecer sus cosechas.

De este modo, se tiene la creencia que en función del tiempo que haga en el día de hoy, se podrá saber si lo que queda de invierno va a ser frío o no. De hecho, existe un refrán que dice «El Día de la Candelaria que no llueva, invierno fuera. Y si llueve y hace viento, invierno dentro». Es decir, que en teoría si este 2 de febrero llueve y hace frío, significará que el mal tiempo acompañará a lo queda de invierno, mientras que si no tenemos temporal, significará que se puede cosechar porque va a hacer buen tiempo.