La Asociación Metalgráfica Española (AME) cumple cien años en 2026 consolidada como referente del envase metálico en España. Fundada el 12 de mayo de 1926 en plena expansión industrial, agrupa hoy a 30 compañías asociadas y 12 adheridas que fabrican latas de conserva y bebidas, aerosoles, tapas corona, precintos metálicos y cajas decorativas, además de desarrollar actividades vinculadas como el barnizado y la estampación de planchas.

El presidente, Rafael Sanz, subrayó este martes que el centenario de AME es «un siglo de esfuerzo, de compromiso y, sobre todo, de unión». Su trayectoria ha convertido a la Asociación Metalgráfica Española en interlocutora clave ante las administraciones y en motor de cohesión para una industria que ha superado crisis económicas, guerras, transformaciones tecnológicas y cambios regulatorios sin perder su proyección internacional.

Un siglo presente en cada hogar

El envase metálico lleva un siglo presente en la vida cotidiana de millones de personas. El aluminio y el acero que fabrican las empresas integradas en AME protegen alimentos, bebidas, cosméticos y productos industriales con una eficacia que ningún otro material puede igualar.

España figura entre las cuatro mayores potencias europeas del sector metalgráfico. A esa solidez contribuye especialmente la industria conservera y metalgráfica gallega, razón por la que Vigo ha sido elegida sede del acto central del centenario de AME, previsto para el próximo 21 de mayo de 2026.

El metal y la economía circular

El metal es 100% e infinitamente reciclable sin perder sus propiedades. Esa característica lo posiciona como uno de los pilares de la economía circular y como respuesta concreta a los retos ambientales que marcan la agenda industrial de nuestro tiempo.

«El metal representa un ejemplo claro de sostenibilidad y eficiencia», señala Sanz. «Su capacidad de reciclaje y su durabilidad lo convierten en un aliado imprescindible para el futuro industrial». La apuesta de AME por la innovación y la sostenibilidad no ha hecho más que intensificarse conforme avanza el debate sobre la reducción de residuos y la transición ecológica.

Vigo, escenario del centenario

El encuentro anual de la asociación en Vigo reunirá a representantes institucionales, empresas del sector y agentes clave de la industria. El objetivo no es solo celebrar cien años de trayectoria, sino también reflexionar sobre los retos y oportunidades que definirán el futuro del envase metálico en España y en Europa.

La directora general, Yolanda Sanz, destacó que celebrar un centenario «es un privilegio, pero también una responsabilidad». El sector metalgráfico ha demostrado su capacidad de adaptación y llega a este hito en plena forma competitiva e innovadora.

Próximos cien años

«Este centenario no sólo celebra un siglo de historia compartida, sino que reafirma nuestro compromiso con el futuro. Seguiremos trabajando para fortalecer el sector, impulsar la innovación y mantener la excelencia que nos ha traído hasta aquí», añade Rafael Sanz.

Cien años después de su fundación, la Asociación Metalgráfica Española afronta el futuro con la misma vocación de unión y progreso con la que nació en 1926. Desde entonces, el envase metálico ha sido y seguirá siendo parte esencial de la industria española.