El caviar ecológico de Riofrío, el primero del mundo en conseguir esta certificación, nació de una apuesta casi inverosímil: criar esturiones bajo el modelo de la acuicultura durante 18 años sin antibióticos, sin forzar su desarrollo y con agua natural de manantial, hasta obtener uno de los manjares más exclusivos del planeta.

La acuicultura sostenible fue la herramienta que hizo posible este milagro gastronómico en plena sierra granadina, y la que hoy mantiene viva a una especie que lleva más de 250 millones de años en la Tierra.

Acuicultura de España organizó una experiencia inmersiva en las instalaciones de Riofrío, en Granada, para conocer de primera mano el proceso de producción íntegro que lleva a cabo la piscifactoría: desde la cría de los esturiones, pasando por el engorde y la maduración, hasta la obtención y comercialización del caviar ecológico. Una jornada que permitió comprender por qué este enclave andaluz se ha convertido en un referente mundial de la acuicultura continental.

Pioneros con paciencia infinita

Riofrío consiguió el primer caviar ecológico del mundo. No es una afirmación menor: supuso décadas de investigación, inversión y, sobre todo, una paciencia empresarial casi sin parangón en la industria alimentaria.

La hembra de esturión tarda aproximadamente 18 años en alcanzar la madurez sexual y producir sus primeras huevas. Dieciocho años en los que la piscifactoría mantiene a los animales en condiciones óptimas, sin atajos, sin aceleradores artificiales, sin comprometer en ningún momento los estándares ecológicos.

Esta filosofía de producción, avalada por la certificación ecológica de la UE, implica alimentación certificada en ecológico, agua de manantial, bienestar animal estricto y una trazabilidad estrecha que acompaña a cada lote de caviar ecológico desde la piscina hasta la mesa del consumidor. El resultado es un producto diferenciado, con una calidad inigualable y una historia que lo hace todavía más valioso.

Las primeras belugas ecológicas

Riofrío no se detiene en el caviar de esturión naccarii, la especie autóctona de la península ibérica. En las piscinas de la localidad granadina nadan ya las primeras belugas ecológicas del mundo, en fase de crecimiento, en lo que supone una nueva demostración del carácter pionero de esta piscifactoría.

La beluga es la especie de esturión que produce el caviar más preciado y escaso del mercado internacional. Conseguir criarla bajo certificación ecológica abrió un capítulo inédito en la historia de la acuicultura.

Este proyecto requiere la misma paciencia, el mismo rigor y el mismo compromiso medioambiental que el caviar ecológico ya consolidado. Proyecta, además, a Riofrío hacia un futuro en el que la acuicultura sostenible seguirá siendo la única respuesta viable para alimentar la demanda de productos como el caviar sin esquilmar los ecosistemas naturales donde estas especies milenarias sobreviven en libertad, cada vez en menor número.

Dentro de las piscinas

La experiencia en Riofrío tuvo un momento singular: la inmersión en las propias piscinas de la piscifactoría para interactuar directamente con los esturiones naccarii.

Sentir el roce de estos fósiles vivientes bajo el agua, observar su comportamiento pausado y comprender la escala de los ejemplares que llevan años creciendo en ese entorno controlado es una forma de entender una forma única de trabajar en el sector de la acuicultura.

Carlos Portela, jefe de producción de caviar ecológico de Riofrío, guió la visita y explicó con detalle las particularidades de un modelo que destaca por el respeto absoluto a los ciclos biológicos naturales. Cada decisión productiva, desde la temperatura del agua hasta la composición del pienso ecológico, está orientada a no interferir en el desarrollo natural del animal, lo que se traduce directamente en la calidad del producto final.

La acuicultura, solución global

El papel de Acuicultura de España en esta jornada fue trasladar un mensaje que va más allá de un producto gourmet: la acuicultura sostenible es hoy una herramienta esencial para alimentar al planeta y preservar la biodiversidad.

En el caso del esturión, esta afirmación adquiere toda su fuerza: el 99,9% de la producción mundial de esta especie proviene ya de piscifactorías, porque los ejemplares salvajes están al borde de la extinción en la mayoría de sus hábitats históricos, incluidos el Guadalquivir y el Ebro.

Garazi Rodríguez, responsable de los Planes de Producción y Comercialización de APROMAR y portavoz de Acuicultura de España, subrayó que «la acuicultura sostenible es clave para responder a los grandes retos alimentarios y medioambientales del futuro». Proyectos como el de Riofrío, señaló, demuestran que es posible producir alimentos de máxima calidad cuidando el entorno natural e impulsando la economía local en el medio rural.

Nutrición de alto valor

Pablo Ojeda, experto en nutrición y miembro del Comité Científico de Acuicultura de España, puso en valor el perfil nutricional del esturión y su caviar: proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega₋3, vitaminas y minerales esenciales. Un alimento que, producido bajo los estándares ecológicos de Riofrío, suma a su valor gastronómico una trazabilidad y una pureza difícilmente igualables en el mercado.

La jornada culminó con una cata de distintas variedades de caviar ecológico y una comida degustación, en la que también se sirvió un exquisito esturión, y que evidenció la versatilidad culinaria de un producto que, lejos de ser un lujo inaccesible, representa la expresión más refinada de lo que la acuicultura responsable puede ofrecer.

Un modelo con futuro

Riofrío y su modelos de caviar ecológico en acuicultura genera empleo, fija población en el entorno rural y ha convertido sus instalaciones en un polo de atracción turística y gastronómica en la provincia de Granada. La acuicultura sostenible, aquí, no es sólo un método de producción: es un modelo de desarrollo territorial que demuestra que el lujo y la responsabilidad medioambiental no son conceptos incompatibles.

Dieciocho años de espera para obtener distintos tipos de caviares ecológicos merecen la pena para que nuestros paladares puedan experimentar una sensación única. Ese dato, más que ningún otro, resume el esfuerzo, la dedicación y la filosofía de Riofrío por hacer las cosas bien, sin atajos, con una convicción de que el tiempo de espera merece la pena.