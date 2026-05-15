La factura de la luz en España podría ser prácticamente el triple de lo que pagamos hoy si las energías renovables no existieran en el mix eléctrico nacional.

Unos datos que son la conclusión central del análisis publicado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) con motivo del Día Internacional de la Luz, que se celebra este sábado 16 de mayo.

Según los datos de UNEF, en un escenario hipotético sin renovables, el precio medio de la electricidad en 2025 habría alcanzado los 218,63 €/MWh, frente a los 74,83 €/MWh registrados en realidad. Un diferencial que se traduce de forma directa en la factura de la luz de millones de hogares y empresas.

El triple en el recibo

Para un consumidor doméstico medio —tarifa Residencial 2.0—, la factura mensual con renovables se situó en 43,43 euros. Sin ellas, habría ascendido a 82,76 euros: casi el doble en términos reales. El impacto se agudiza en el sector industrial: una empresa de mediano tamaño habría pasado de abonar 137.776 euros mensuales a desembolsar 372.173 euros, una diferencia de más de 234.000 euros al mes.

«El despliegue renovable no solo es una herramienta imprescindible para la descarbonización y la independencia energética de nuestro país, sino también una medida directa de ahorro para los hogares y de competitividad para las empresas e industrias», señala José Donoso, director general de UNEF.

Ormuz enciende la alarma

La publicación de este informe llega en un momento de máxima tensión energética global. Desde finales de febrero de 2026, el bloqueo del Estrecho de Ormuz —la arteria por la que transita el 20% del petróleo y el gas mundial— ha disparado los mercados internacionales. El barril de Brent llegó a superar los 119 dólares, mientras que el precio de referencia del gas natural en Europa, el índice TTF, escaló más de un 40% en una sola jornada. BOE.es

En las dos semanas posteriores al inicio del conflicto, el precio spot del gas natural (TTF) aumentó un 55%, superando los 50 €/MWh. Este encarecimiento se traslada de forma inmediata al mercado eléctrico, ya que el sistema marginalista europeo hace que el precio final de la electricidad lo marque en muchas horas la fuente de generación más cara: las centrales de gas.

España, escudada por el sol

El impacto varía drásticamente según el peso del gas en el mix eléctrico de cada país. El gas representa el 41% de la generación en Italia, el 35% en el Reino Unido, el 13% en Alemania y el 17% en España. En consecuencia, los contratos eléctricos a corto plazo subieron un 19,5% en el Reino Unido, un 13,5% en Italia y un 7,4% en Alemania al inicio del conflicto.

Mientras que en Italia la electricidad mayorista se pagó a 143 €/MWh y en Alemania rozó los 100 €/MWh, el mercado español cerró marzo con una media de 41,5 €/MWh. La razón está en el escudo renovable: durante ese mes, el 65,1% de la electricidad consumida en España procedió de fuentes limpias, lo que empujó los precios del pool a la baja.

Los más caros de Europa

A comienzos de abril de 2026, los hogares en Berna pagaban 39,1 céntimos de euro por kWh; en Bruselas, 39 céntimos; en Berlín, 38,4 céntimos; y en Londres, 35,8 céntimos. La media de las capitales de la UE se situó en 25,3 céntimos por kWh, mientras que Madrid registró 21,9 céntimos.

Madrid registró además una de las mayores caídas del período entre febrero y abril: un 10,9% menos. Roma, en cambio, encajó el mayor incremento: un 7,9% al alza. El motivo es estructural: los mercados con mayor proporción de generación a gas tienden a registrar subidas más acusadas cuando los precios del combustible se disparan.

Horas solares, horas baratas

El estudio de UNEF aporta además un dato revelador sobre la correlación directa entre renovables y precio. Durante 2025, el precio medio de la electricidad en el 10% de las horas con mayor presencia de energías renovables fue de 28,78 €/MWh. Por el contrario, en el 10% de las horas con menor producción renovable, el precio ascendió hasta los 124,21 €/MWh: más de cuatro veces superior.

Los cálculos y las observaciones avalan que cuando el sol y el viento generan, la factura de la luz baja; cuando lo hacen las centrales de gas, sube. En un contexto de conflicto geopolítico que amenaza el suministro fósil global, esa diferencia puede suponer cientos de euros al mes para hogares e industrias.

Renovables como blindaje estratégico

Como los precios mayoristas de la electricidad en Europa siguen determinados en gran medida por el coste de la generación con gas, el encarecimiento del combustible desde el estallido del conflicto se ha trasladado directamente a las facturas. España, con su elevada penetración fotovoltaica, ha absorbido ese golpe mejor que casi ningún otro país del continente.

«El despliegue renovable confirma que una mayor presencia de energías renovables se traduce en precios más bajos de la electricidad», concluye el departamento de estudios de UNEF. La factura de la luz española, en tiempos de bloqueo del Estrecho de Ormuz, ya habla por sí sola.