Los drones del dispositivo INFOAR se convierten en una nueva arma contra los incendios forestales en Aragón, gracias a aeronaves equipadas con cámara térmica infrarroja y sistemas de georreferenciación que elevan la capacidad de análisis y la seguridad de los operativos sobre el terreno.

El Gobierno de Aragón ha reforzado su dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales con la incorporación de una unidad de drones formada por dos aeronaves no tripuladas.

Unidad de 16 profesionales

La iniciativa, integrada dentro del operativo INFOAR, supone un avance significativo en la modernización de las herramientas disponibles para reducir la incertidumbre durante las operaciones y proteger la vida de los equipos sobre el terreno.

La unidad está formada por 16 profesionales entre agentes para la protección de la naturaleza, técnicos de los servicios provinciales de Medio Ambiente y Turismo, de la Dirección General de Gestión Forestal y de la empresa pública Sarga.

El equipo está plenamente integrado en la Operadora de Emergencias de Aragón (ODEAR), lo que garantiza su coordinación dentro del sistema autonómico de emergencias. Parte de sus miembros han recibido formación específica en seguridad a través de la UNED y mantienen colaboración con el equipo PEGASO de la Guardia Civil de Teruel.

Cámara infrarroja y georreferenciación

Los drones operan con sistemas de georreferenciación y el de reciente adquisición incorpora además cámara térmica infrarroja, que amplía de forma notable las capacidades de análisis en situaciones de incendio forestal. Se han adquirido también baterías adicionales para prolongar la autonomía de vuelo en intervenciones de larga duración.

Las imágenes captadas se procesan con software especializado, lo que permite localizar con exactitud puntos calientes, determinar su temperatura y situarlos sobre el terreno con precisión. Esta información resulta clave para dirigir los trabajos de remate y consolidar la extinción con garantías técnicas, reduciendo el riesgo de reactivaciones y optimizando la intervención de bomberos forestales, agentes y personal técnico.

15.000 euros y fondos POCTEFA

La inversión total en la unidad asciende a aproximadamente 15.000 euros. Más de 12.800 euros corresponden al último dron adquirido, al software de procesamiento, baterías adicionales y otro equipamiento, costeados con fondos europeos del proyecto ALERT PYR en el marco del programa POCTEFA.

Con esta dotación, el INFOAR amplía su capacidad de análisis con una visión aérea continua y objetiva que mejora la toma de decisiones en tiempo real y reduce la exposición al riesgo del personal de extinción.

Más allá del fuego

El uso de drones dentro del INFOAR no se limita a la fase de extinción. Su versatilidad permite realizar un seguimiento detallado de los trabajos postincendio, evaluar la evolución del terreno afectado y verificar la eficacia de las labores de restauración. También facilita el control del estado de infraestructuras de defensa como pistas forestales o áreas cortafuegos, así como la supervisión de tratamientos selvícolas y el estado sanitario de las masas forestales.

Durante las emergencias, la capacidad de monitorizar perímetros en tiempo real y detectar puntos calientes resulta especialmente valiosa. A ello se suma su utilidad en trabajos de fotogrametría que generan modelos detallados del terreno para análisis posterior.

Primeras operaciones en Aragón

La unidad ha iniciado ya su fase operativa de forma experimental con distintas actuaciones en el territorio aragonés. Entre ellas destaca su participación en la quema prescrita de Cella (Teruel) a finales de febrero, el análisis del área afectada por el incendio de Corbalán (Teruel) en 2024 y la inspección de infraestructuras forestales en Tabuenca (Zaragoza).

De cara al futuro, se exploran nuevas aplicaciones como el transporte de material o avituallamiento en zonas de difícil acceso, lo que podría ampliar el papel de estas aeronaves en la logística operativa durante los incendios forestales.

Apoyo a la biodiversidad

Más allá del ámbito estrictamente vinculado al fuego, los drones del INFOAR han sido empleados recientemente en la comarca de Calatayud en tareas de apoyo a la gestión de la biodiversidad.

Gracias a su potente capacidad de zoom, se han inspeccionado nidos de aves rapaces protegidas con el objetivo de evaluar su capacidad reproductora sin generar afecciones sobre las especies, en actuaciones coordinadas entre técnicos de la Dirección General de Gestión Forestal y agentes de protección de la naturaleza.

Desde la institución indican que esta doble funcionalidad consolida a los drones como una herramienta transversal, tanto en la lucha contra los incendios forestales como en la conservación del patrimonio natural de Aragón.