Alerta por el humo: el momento exacto en el que debes cerrar a cal y canto ventanas y persianas ante un incendio

El penetrante olor a quemado, el molesto picor en la garganta y la irritación ocular han desatado una enorme alarma ciudadana en múltiples municipios. Ante la cercanía de los devastadores incendios forestales, una duda urgente asalta a miles de vecinos asustados por la nube tóxica y que tienen la duda del momento exacto de cerrar a cal y canto sus hogares.

La declaración de la emergencia nacional tras el avance descontrolado de los incendios forestales en las provincias de Ávila y de la Comunidad de Madrid ha desencadenado un amplio despliegue de seguridad, pero también de dudas y preguntas sobre el humo ante una situación inédita.

El avance descontrolado del fuego

Las autoridades estatales y autonómicas coordinan efectivos sobre el terreno para frenar el avance de las llamas que continúan activas, impulsadas por las altas temperaturas, pero también lanzan continuamente mensajes de prevención para los afectados.

Los incendios activos en Ávila y el suroeste de la Comunidad de Madrid continúan descontrolados y ya hay contabilizados más de 60.000 afectados en los municipios de las dos comunidades.

Según las autoridades, las próximas horas de hoy sábado serán decisivas para tratar de controlar el fuego, ya que su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas como el comportamiento del viento, la temperatura y la humedad.

Los equipos de extinción y los servicios de emergencia trabajan en jornadas extenuantes bajo condiciones extremas de calor y viento variable. La prioridad absoluta de las dotaciones se centra en defender las zonas habitadas, evitar la pérdida de vidas y frenar la propagación de los frentes.

¿Cuándo debemos blindar nuestras casas por el humo?

Ante el penetrante olor a quemado, el molesto picor en la garganta y la irritación ocular por la cercanía de los devastadores incendios forestales, salta la pregunta en muchos hogares afectados: ¿cuándo debemos blindar nuestras casas?

Las directrices oficiales emitidas por Protección Civil y la Delegación del Gobierno son tajantes y buscan despejar cualquier incertidumbre con base científica. En el instante exacto en que la columna de humo cubra el cielo del municipio o el olor a ceniza sea perceptible, se debe actuar sin ninguna demora.

Es en ese momento crítico cuando resulta absolutamente vital cerrar a cal y canto todas las puertas, ventanas y bajar las persianas. Sellar cualquier posible rendija que conecte con el exterior es el escudo preventivo más eficaz para evitar que las partículas nocivas inunden el interior de las viviendas familiares.

Recomendaciones frente al humo

En sintonía con estas medidas ante la acumulación de humo, la Delegación del Gobierno en Madrid ha difundido pautas de prevención urgentes para la población. Se exige permanecer en el interior de los hogares manteniendo todo completamente cerrado para bloquear el paso de forma efectiva al aire altamente contaminado.

Los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid solicitan expresamente evitar cualquier tipo de ejercicio físico o actividad deportiva al aire libre mientras persista el episodio. Asimismo, recuerdan la necesidad de proteger con especial rigor a niños, personas mayores y aquellos ciudadanos con enfermedades respiratorias previas.

Las pautas oficiales insisten además en mantener una adecuada hidratación bebiendo agua con frecuencia a lo largo de todo el día para proteger las mucosas. En los hogares que dispongan de aire acondicionado o purificadores, se indica utilizarlos exclusivamente en modo de recirculación interna para mantener la calidad del aire.

Protección individual y salud

En el caso de que resulte necesario salir a la vía pública, las autoridades recomiendan valorar seriamente el uso de mascarillas de alta protección FFP2 o N95. Para reducir la irritación ocular y de la piel provocada por la ceniza, se aconseja utilizar gafas protectoras y vestimenta con mangas largas.

Asimismo, desde Madrid Salud y Protección Civil instan a mantener bien tapados los depósitos o cisternas de agua situados en el exterior de las parcelas. Del mismo modo, se advierte de que no deben consumirse frutas u hortalizas procedentes de huertos expuestos al humo sin haberlas lavado minuciosamente antes.

Si alguna persona experimenta síntomas graves como opresión en el pecho, tos persistente o dificultad aguda para respirar, debe solicitar atención sanitaria inmediata a través del 112. Al acudir a los centros médicos, los pacientes deben notificar de forma explícita que han estado expuestos de forma directa al humo del fuego.

Seguridad y medidas de evacuación

El centro ASEM 112 de la Comunidad de Madrid advierte a los conductores sobre la extrema peligrosidad de circular a través de masas de humo por la pérdida repentina de visibilidad. Si una nube densa sorprende al vehículo en la vía, se debe reducir la velocidad, encender las luces y mantener las ventanillas bien cerradas.

Ante el riesgo de cambios imprevistos en la dirección del viento, las autoridades piden a la población que tenga preparada una mochila con medicación esencial, documentación y elementos de primera necesidad. Esta medida preventiva facilitará una respuesta rápida en caso de decretarse una orden de evacuación en su municipio.

Finalmente, Protección Civil reitera la prohibición absoluta de aproximarse a las zonas afectadas o transitar por terrenos recién quemados por el peligro de brasas ocultas. Se solicita mantener la calma, no difundir rumores no verificados y consultar de forma permanente los perfiles informativos de los organismos oficiales.

Principales recomendaciones ante el humo