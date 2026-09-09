El detallazo del Betis con Ceuta: jugará un amistoso en La Cartuja en el próximo parón de selecciones

En Ceuta la situación sigue siendo insostenible. Las duras consecuencias que vive a diario la ciudad tras la llegada de más de 80.000 inmigrantes han provocado que el mundo del fútbol se vuelque con el pueblo ceutí. Desde muchos estadios españoles han mostrado su apoyo total con el pueblo ceutí, destacando la preciosa imagen en el Santiago Bernabéu este martes en el partido de Champions. Es por ello que ahora ha sido el Betis el que ha propuesto una iniciativa, ofreciendo un partido amistoso contra el AD Ceuta el próximo parón de selecciones.

Una iniciativa que adelantó el propio entrenador del conjunto blanquinegro, José Juan Romero, quien compareció en la rueda de prensa previa al partido contra el Burgos: «El Betis nos ha propuesto un partido contra nosotros en La Cartuja y probablemente se jugará en el parón de Primera División entre semana. Va a ser un homenaje a la ciudad y a lo que está pasando», señaló el técnico. Un proyecto para volver a lanzar un grito de ayuda al Gobierno: «Ojalá todo esto haga entender que la gente tiene que enterarse de que seguimos igual en Ceuta y es lo que hay. Necesitamos que hagan algo y que arreglen esto que creo que tanto la ciudad como el país lo están pidiendo a voces», explicó.

El próximo parón de selecciones no arrancará hasta el próximo 21 de septiembre y termina hasta el fin de semana del 10 y 11 de octubre. En ese rango de fechas se espera la confirmación oficial del amistoso entre el Betis y Ceuta en La Cartuja. Un estadio de más de 70.000 espectadores que también destaca por ser la casa de la selección española, aunque en esta ventana no jugará, ya que los partidos entre Croacia y República Checa los jugará en el Sánchez Pizjuán y el Carlos Tartiere, respectivamente.

«Es verdad que en un momento determinado tengo que reconocer que fui crítico con mi país por el poco altavoz que estaba teniendo la situación, o quizás porque ni la sabían ni la sabían. Y fui crítico en mis dos primeras apariciones acerca de este aspecto. Pero es verdad que cuando el país ha sido consciente de lo que pasa en Ceuta, está siendo una locura. Una locura que, como español, te llena de orgullo. Y como caballa que me considero también, pues es ver todos los campos y el sentido de pertenencia hacia el cariño y a una ciudad es tremendo», indicó Romero.

El Betis-Ceuta en La Cartuja se presenta como un homenaje para reforzar la queja de todo un país. Banderas, pancartas, mensajes, vídeos y muchos más detalles han teñido los partidos hasta ahora. Y, como no, este partido amistoso espera una gran acogida de miles de aficionados juntos luchando por el pueblo ceutí.