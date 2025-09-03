Raúl González, entre los candidatos para sustituir a Ten Hag en el Bayer Leverkusen

Después del exitoso ciclo de tres temporadas con Xabi Alonso a los mandos, el Bayer Leverkusen no ha empezado con buen pie su nueva andadura. El elegido para relevar al actual técnico del Real Madrid fue un Erik Ten Hag que sólo ha durado tres partidos en el banquillo del equipo alemán. Una derrota en casa ante el Hoffenheim (1-2) y un empate ante el Werder Bremen (3-3) fueron suficientes para que la dirección deportiva del club prescindiera de sus servicios. El Leverkusen busca sustituto en el mercado, y otro ex madridista como Raúl González suena como posible candidato.

El que fuera técnico del Real Madrid Castilla durante las seis últimas temporadas, además de campeón de la UEFA Youth League 2020, se encuentra sin equipo en estos momentos tras terminar su vinculación con el filial merengue. El legendario ‘7’ blanco sonó como sustituto de Santi Denia para la la selección española Sub-21, pero la RFEF optó por un hombre ‘de la casa’ como David Gordo. Tras comenzar la temporada sin hueco en los banquillos, Raúl González podría regresar a una liga donde vivió su última gran etapa como futbolista.

El madrileño dejó un gran recuerdo en sus dos temporadas en el Schalke O4 alemán. En dos temporadas completas en la Bundesliga, Raúl anotó 28 goles en 66 partidos e hizo soñar al equipo minero en la Champions League 2010/11 alcanzando las semifinales del torneo. El ex jugador, que ha sonado para entrenar al Schalke y al Unión Berlín en los últimos años, tendría en este momento otra oportunidad de aterrizar en un banquillo de la Bundesliga.

Desde Alemania barajan una larga lista de sustitutos para Ten Hag. Desde el Baayer Leverkusen no descartan al entrenador interino Rogier Mejier, a cargo del banquillo en este momento. Según BILD, el mejor colocado para el puesto es Marco Rose, con contrato en el Leipzig. El director deportivo Simon Rolfes no quiere precipitarse y estudiará las diferentes opciones durante el parón. «Evaluamos tanto las soluciones internas como las externas… Lo ideal, por supuesto, es un entrenador externo. Incluso podría ser alguien con contrato con otro club», ha declarado Rolfes.

Xavi Hernández, descartado

De acuerdo a la información de BILD, Xavi Hernández no está entre las opciones para el banquillo del Bayer Leverkusen. El que fuera técnico del FC Barcelona había sonado en los últimos días como candidato al banquillo del vigente subcampeón de la Bundesliga, pero desde el medio alemán descartan al ex técnico blaugrana junto a los nombres de Edin Terzic, Oliver Glasner y Matthias Jaissle.