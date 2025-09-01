El Leverkusen echa al sustituto de Xabi Alonso: Ten Hag despedido en ¡tres partidos!

Mientras Xabi Alonso ha caído totalmente de pie en el Real Madrid, su anterior equipo sufre de lo lindo sin él en el banquillo. El Bayer Leverkusen ha cesado de manera fulminante a su nuevo entrenador, Erik Ten Hag, después de sólo tres partidos, en los que el equipo alemán únicamente fue capaz de ganar a un conjunto de cuarta división de Alemania, el Sonnenhof Grossaspach, y cosechar una derrota y un empate en las dos primeras jornadas de la Bundesliga.

El Leverkusen comunicó su despido en la mañana de este lunes tras agotar su paciencia con el técnico holandés, que suma otro fracaso a su historial tras llevar al naufragio al Manchester United tras un despilfarro considerable de millones. Ten Hag se va después de tres partidos en el banquillo alemán y se queda sin equipo, de momento, mientras que Xabi Alonso, su antecesor ha completado un pleno de victorias en su estreno en Liga con el Real Madrid.

En sus tres primeros partidos de la temporada dirigiendo al equipo blanco, victoria ante Osasuna en el Santiago Bernabéu (1-0), también en Oviedo (0-3) y contra el ba (2-1). Dos resultados malos de Ten Hag en el campeonato doméstico han sido suficientes para su despido (Leverkusen 1-2 Hoffenheim y Werder Bremen 3-3 Leverkusen). «El Bayer cesa al entrenador Erik Ten Hag con efecto inmediato. El cuerpo técnico actual se hará cargo del equipo de forma provisional», comunicó el Leverkusen en sus canales oficiales.

Simon Rolfes, director general deportivo del club alemán dijo que «no ha sido una decisión fácil». «Nadie quería dar este paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que, con esta composición, no es posible construir un equipo nuevo y exitoso. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en su desarrollo con una nueva configuración», expresó.

El Leverkusen no nombra sustituto, de momento

«Una desvinculación en esta fase temprana de la temporada es dolorosa, pero, desde nuestro punto de vista, era necesaria. Nuestro objetivo sigue siendo alcanzar los objetivos fijados para esta temporada, y para ello necesitamos las mejores condiciones posibles, a todos los niveles y en todo el área profesional. Ahora se trata de implementar y aprovechar al máximo estas condiciones», agregó Fernando Carro, CEO español del Leverkusen, en la nota del despido.