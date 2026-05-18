España tiene fecha límite: 2031 para incorporar 17.000 trabajadores y evitar el colapso laboral que dejará la jubilación del baby boom

España se prepara para cubrir la salida de miles de trabajadores del sector portuario debido a la jubilación de la generación del baby boom. Según el informe «El desafío de talento en los puertos españoles», elaborado por Ocean Capital Partners, el sistema portuario necesitará incorporar entre 12.000 y 17.000 profesionales antes de 2031 para reemplazar a parte de la plantilla actual. El estudio también señala que las empresas demandarán perfiles más técnicos y especializados, especialmente vinculados a la transición energética, la digitalización y la automatización de operaciones logísticas y marítimas.

Ésta nueva realidad responde a la necesidad de adaptar el sector a un modelo laboral más tecnológico y avanzado. La evolución de las rutas marítimas y los cambios en las cadenas logísticas internacionales han aumentado la demanda de trabajadores con formación específica y capacidad para desenvolverse en entornos cada vez más digitalizados. Además, desde la Unión Europea se impulsa una política industrial orientada a modernizar la cadena logística mediante sistemas de información comunes entre los distintos países miembros, lo que obliga al sector a acelerar su adaptación tecnológica.

Colapso laboral en el sector portuario en España

Tradicionalmente, el empleo portuario estaba vinculado principalmente a tareas operativas, la estiba y el trabajo físico en muelles y terminales. Sin embargo, el nuevo contexto exige cada vez más profesionales especializados en tecnología, ingeniería, análisis de datos y gestión energética. El informe de Ocean Capital Partners advierte precisamente de una creciente brecha de talento provocada por esta rápida transformación del sector y por la dificultad para encontrar perfiles cualificados capaces de adaptarse a las nuevas necesidades industriales y logísticas.

Entre los profesionales con mayor demanda para los próximos años destacan perfiles altamente especializados en áreas técnicas, tecnológicas y energéticas. El sector marítimo necesitará incorporar ingenieros navales, ingenieros civiles, especialistas mecánicos y eléctricos, expertos en automatización industrial, analistas de datos y Big Data, profesionales enfocados en digitalización logística y técnicos especializados en energías limpias y combustibles sostenibles.

«La brecha entre la oferta actual de talento y las necesidades reales de la industria se ha convertido en uno de los principales factores de tensión para el crecimiento del sector. En España, tanto los astilleros como los puertos necesitan ampliar de forma significativa la disponibilidad de ingenieros navales, civiles, mecánicos y eléctricos, así como de especialistas en automatización, para poder ejecutar con éxito sus planes de desarrollo y modernización», explica el informe al que ha tenido acceso EuropaPress.

En este contexto, la Unión Europea está impulsando la digitalización de la cadena logística mediante sistemas de información compartidos entre los distintos países miembros, lo que obliga a incorporar nuevas competencias relacionadas con la gestión de datos, la coordinación de procesos y la verificación de información.

De este modo, la especialización técnica y digital se ha convertido en una pieza clave dentro del sistema portuario, reforzada además por la transformación de los procesos logísticos y operativos . A esta evolución se suma también la transición energética y la aplicación del sistema europeo de comercio de emisiones, factores que están modificando el trabajo en los puertos y aumentando la importancia del control ambiental, la eficiencia energética y los combustibles sostenibles.

Aunque el informe no concreta cifras salariales, las retribuciones en el sector portuario se regulan principalmente a través del IV Acuerdo Marco de la Estiba Portuaria y de los distintos convenios aplicables en autoridades portuarias y empresas logísticas. Según estas referencias salariales, el sueldo base de un trabajador portuario suele oscilar entre los 1.000 y los 1.800 euros brutos mensuales.

Sin embargo, el sistema retributivo del sector portuario incorpora numerosos complementos relacionados con la turnicidad, la nocturnidad, la productividad, la peligrosidad y el trabajo en fines de semana o festivos. Gracias a estos pluses, el salario mensual habitual puede elevarse hasta una horquilla aproximada de entre 2.500 y 4.000 euros brutos mensuales.

Sector Marítimo

Los puertos representan una infraestructura clave para la economía europea. Actualmente facilitan cerca del 74 % del comercio exterior de la Unión Europea y gestionan cada año más de 3.400 millones de toneladas de mercancías y alrededor de 395 millones de pasajeros. Además, los puertos europeos están evolucionando más allá de sus funciones tradicionales vinculadas al transporte marítimo y la logística. Cada vez actúan más como centros estratégicos de innovación y desarrollo industrial, impulsando nuevos clústeres tecnológicos y energéticos.

«La Estrategia Industrial Marítima de la UE reforzará el liderazgo marítimo de Europa mediante diversas acciones, incluida la puesta en marcha de una Alianza de Cadenas de Valor Industriales Marítimas de la UE. Su objetivo es impulsar la construcción naval de alta tecnología, los buques de apoyo a la energía eólica marina, los drones submarinos y los equipos portuarios de vanguardia».

Estas medidas también buscan reforzar las capacidades profesionales, la formación especializada y el empleo de calidad en todo el sector marítimo. Entre los objetivos principales se encuentra impulsar el reciclaje profesional de los trabajadores de la construcción naval.