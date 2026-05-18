La “prioridad nacional” impulsa a Vox en Almería: segunda fuerza y primera alcaldía en Rioja

Almería ha sido una de las grandes sorpresas de la noche electoral del 17 de mayo. El partido de Santiago Abascal, que durante la campaña ha insistido en su ‘prioridad nacional’ y en la relevancia del sector agrícola, ha logrado superar al PSOE en más de 40 municipios de Andalucía e incluso situarse como primera fuerza en Rioja, en la provincia de Almería.

Ni Juanma Moreno ni María Jesús Montero acudieron a Almería a hacer campaña para las elecciones andaluzas. Manuel Gavira aprovechó a la perfección ambas ausencias para consolidar el discurso de Vox en las dos ocasiones a las que acudió junto a Santiago Abascal, la más reciente celebrada en El Ejido, donde han logrado ser segunda fuerza por delante del PSOE.

En localidades como El Ejido, donde la actividad agrícola y la preocupación por la seguridad tienen un papel destacado en la agenda local, Vox ha conseguido consolidarse como segunda fuerza política, adelantando al PSOE en número de apoyos. Este resultado afianza su presencia en áreas estratégicas de la provincia, especialmente en aquellas ligadas al sector primario y a la agricultura intensiva.

El ejemplo más relevante se encuentra en Rioja, donde la formación ha logrado ser la lista más votada. Más allá de su tamaño, el municipio adquiere relevancia por su carácter simbólico, ya que es el único de la provincia en el que Vox ocupa la primera posición. Este resultado confirma su avance en determinados territorios y sugiere una evolución en el panorama político a nivel local.

Los discursos vinculados a la inmigración y la seguridad han cobrado más fuerza en municipios de Almería, donde se ha visto un incremento significativo del voto para el partido liderado por Manuel Gavira. En zonas donde la inmigración irregular es más visible, el mensaje de Vox sobre prioridad nacional y control fronterizo ha calado con mayor fuerza.

Se estima que el 25% de la población en esas áreas es extranjera y la seguridad está en entredicho por la llegada constante de inmigrantes ilegales. El discurso de la formación parece haber encontrado eco precisamente en localidades donde este fenómeno tiene mayor presencia y donde los vecinos perciben mayor presión sobre servicios públicos y convivencia.

Este resultado en Almería marca un punto de inflexión en la provincia, donde Vox no sólo logra posicionarse como segunda fuerza por delante del PSOE, sino que consigue su primera alcaldía simbólica en Rioja. La combinación de inseguridad percibida, presión migratoria y la importancia del sector agrícola ha creado el terreno para que el mensaje de Vox se consolide en los municipios más afectados por estos factores.

Además, este avance en Almería refuerza la tendencia de Vox en el sur de España, donde la formación ha logrado captar el voto de ciudadanos que se sienten desatendidos por las políticas tradicionales. La provincia almeriense, con su economía basada en la agricultura intensiva y su situación geográfica como puerta de entrada de inmigración irregular, se ha convertido en un laboratorio electoral donde se miden las claves del nuevo panorama político andaluz.