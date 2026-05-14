El Virgen del Rocío coordina el traslado a Londres de una bebé sin sistema inmune para un trasplante único en el mundo

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha coordinado el diagnóstico, la preparación clínica y el traslado internacional de una paciente pediátrica con síndrome CHARGE para someterse a un trasplante de timo —una glándula pequeña y vital del sistema inmunitario situada en el centro del pecho, detrás del esternón y frente al corazón— en el Great Ormond Street Hospital de Londres, uno de los dos únicos centros del mundo que realiza este procedimiento de alta especialización.

El síndrome CHARGE es una enfermedad genética poco frecuente que causa múltiples malformaciones congénitas y que, en sus formas más graves, puede conllevar la ausencia de timo y un déficit completo de linfocitos T, según ha informado el centro hospitalario.

Esta alteración inmunológica extremadamente severa compromete seriamente la supervivencia de los pacientes debido al elevado riesgo de infecciones. La menor, de pocos meses de vida, fue intervenida el 13 de marzo de 2026 en Londres sin complicaciones y regresó a Sevilla el 19 de abril.

Tras su vuelta, fue atendida en el Hospital Infantil del Virgen del Rocío, donde permaneció ingresada durante varios días con evolución favorable y situación clínica estable, lo que permitió su alta a finales del pasado mes.

El caso constituye, según el hospital, un «ejemplo excepcional de coordinación multidisciplinar e internacional» y refleja el «papel diferencial» del centro en el abordaje de patologías complejas y ultrarraras.

La identificación y tratamiento de estos pacientes requiere equipos altamente especializados capaces de establecer un diagnóstico preciso y mantener una atención clínica intensiva y continuada que garantice la estabilidad del paciente hasta que pueda acceder al trasplante. Además, resulta clave la activación de circuitos internacionales de derivación en aquellos casos que no pueden resolverse en centros nacionales.

A ello se suma la necesidad de que los especialistas estén actualizados en los avances científicos y mantengan una colaboración constante con profesionales de otros centros y redes europeas de investigación.

En la actualidad, el trasplante de timo sólo se realiza en dos hospitales de referencia mundial: el Great Ormond Street Hospital de Londres y la Duke University, en Estados Unidos. La paciente tratada es la segunda española y la primera andaluza derivada a Londres para recibir este tratamiento.

Reconstrucción inmunológica

Tras el trasplante, la paciente se encuentra actualmente en fase de espera de la reconstitución inmunológica. Este proceso complejo requiere entre seis y doce meses para comprobar la funcionalidad del tejido tímico trasplantado y la recuperación progresiva del sistema inmunitario. Como parte del seguimiento, el próximo mes está prevista la realización de una biopsia del timo trasplantado en el propio Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Esta intervención contará con la participación del equipo quirúrgico del hospital londinense, que se trasladará como parte del proceso a Sevilla para trabajar conjuntamente con los profesionales del Hospital Infantil. Esta es una nueva muestra de la importancia de la cooperación internacional que se requiere en casos tan complejos como el descrito para prestarles una atención excelente.

El seguimiento posterior continuará realizándose de forma multidisciplinar en Sevilla. Así incluirá controles estrechos por parte del equipo de Inmunología del Hospital Infantil y del resto de especialidades implicadas, con el objetivo de monitorizar la evolución clínica y la recuperación inmunológica de la paciente.