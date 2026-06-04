El plan gastro que triunfa en Madrid entre los enófilos: los nuevos vinos de Hermanos Hernáiz llegan a la capital en tres localizaciones maravillosas

Cada vez hay más bodegas que aportan vino de calidad. Entre estas, podemos citar nuevas añadas, conocidas por todos, y las que están creciendo con novedades. Un ejemplo: los nuevos vinos de Hermanos Hernáiz que llevan a la capital. Las nuevas añadas de los proyectos más destacados de las bodegas son Guardacumbres, Finca La Emperatriz y Las Cenizas. Tres proyectos vitivinícolas nacidos en distintos territorios de Rioja Alta con fuerte identidad.

Los orígenes de la bodega son de 1996, cuando la familia Hernáiz adquiere Finca La Emperatriz, antigua propiedad de Eugenia de Montijo, última emperatriz de Francia. Desde entonces, los Hermanos Hernáiz desarrollaron los vinos aquí realmente arraigados al paisajes y cultivo de La Rioja. Con el tiempo, a Finca La Emperatriz se han añadido nuevos proyectos: Las Cenizas, de las parcelas familiares que conservan en Cenicero, y Guardacumbres, surgido de la recuperación de un pequeño viñedo centenario en el Valle del Oja-Tirón.

Los nuevos vinos de Hermanos Hernáiz en Madrid

Guardacumbres representa el proyecto más artesanal y limitado de los Hermanos Hernáiz. Busca preservar el carácter de las antiguas plantaciones riojanas, donde distintas variedades conviven en una misma parcela rodeada de vegetación y biodiversidad.

Finca La Emperatriz, situada en Baños de Rioja y reconocida como Viñedo Singular, es uno de los viñedos históricos más emblemáticos de Rioja Alta.

Sus suelos pobres y pedregosos, junto a un clima de marcada influencia atlántica y una altitud de 570 metros, dan lugar a vinos profundos, elegantes y con gran capacidad de guarda.

Las Cenizas nace de las parcelas familiares que Eduardo y Víctor Hernáiz conservan en Cenicero, su localidad natal. Este proyecto recupera la tradición histórica de los vinos de pueblo de La Rioja.

Los Hermanos Hernáiz han dado a conocer estos vinos en Madrid y han explicado que emplean una viticultura centrada en el cuidado del paisaje, el trabajo sostenible en el viñedo y la búsqueda de vinos profundamente vinculados a su origen.

Para darlos a conocer, se realizó una cata con elaboraciones de marcada influencia atlántica hasta vinos más estructurados y complejos, todos ellos definidos por el equilibrio, la frescura y la identidad de cada viñedo.

¿Cuáles son las nuevas añadas de Hermanos Hernáiz?

Los Guardacumbres se presentan en vino tinto y blanco profundizan en la identidad del viñedo centenario recuperado en el Valle del Oja-Tirón. Dos vinos de producción muy limitada que muestran una expresión fresca.

Finca La Emperatriz, tanto en tinto y blanco se elaboran a partir de las parcelas más antiguas de este histórico Viñedo Singular situado en una de las zonas más frías de Rioja Alta. Sus nuevas añadas reafirman el perfil elegante, complejo y longevo que define a este proyecto.

Las Cenizas 2022, por su parte, continúa explorando la tradición de los vinos de pueblo de Cenicero a través de un tempranillo equilibrado, profundo y de marcada identidad riojana.

Nuevo vino que verá la luz en septiembre

En los nuevos vinos de Hermanos Hernáiz, destaca que durante el mes de septiembre se dará a conocer el nuevo del proyecto Las Cenizas: El Puentarrón. Según sus responsables, un vino procedente de una selección parcelaria del viñedo que lleva su nombre, plantado en vaso por la familia Hernáiz en 1985.

Se trata de una finca de 1,99 hectáreas situada a 430 metros de altitud y asentada sobre suelos principalmente arcillo-calcáreos. Un viñedo naturalmente equilibrado y de bajo vigor que da lugar a un vino de gran concentración, fruta y tanino suave, muy representativo del carácter de los suelos de Cenicero.

Con Guardacumbres, Finca La Emperatriz y Las Cenizas, los Hermanos Hernáiz siguen en desarrollo dentro de una visión contemporánea de Rioja Alta a través de algunos de sus paisajes vitivinícolas más singulares.

Su objetivo es dar forma a una colección de vinos profundamente ligada al origen, la identidad y el carácter de cada viñedo.

Bodega familiar

Hermanos Hernáiz es una pequeña bodega familiar que sigue un camino propio y poco habitual en Rioja, trabajando exclusivamente viñedos en propiedad, controlando todo el proceso para lograr la máxima calidad en todas las elaboraciones.

Un camino marcado por el respeto al campo, a la tradición y al trabajo artesanal con el único propósito de recuperar la elegancia y el clasicismo de los vinos finos de Rioja Alta.

Los bajos rendimientos, las producciones limitadas y la manipulación manual y artesanal conforman las claves de su esencia.