Ha pasado más de un siglo desde que en Chicago (EEUU) naciera el primer rascacielos, una novedosa solución arquitectónica que a finales del S. XIX contó con la colaboración de decenas de profesionales del ámbito de la arquitectura y la ingeniería, liderados por William Le Baron Jenney, el conocido como padre del rascacielos, dando lugar a un nuevo movimiento, la Escuela de Chicago.

Tras un aparatoso incendio de 1981 que arrasó la ciudad, nació la imperiosa necesidad de levantar edificios altos y en vertical, donde poder poner un piso sobre otro con el fin de albergar al mayor número de personas, aprovechando al máximo el espacio que brinda el crecer en altura. Para ello, esta Escuela de Chicago hizo uso de pilares de hormigón para la estructura, metal y ventanas corridas, abandonando los muros de carga.

Este modo de hacer edificios se extendió rápidamente por todo EEUU, siendo hoy Nueva York la ciudad con más rascacielos del país, seguida de Miami y Chicago. Aunque debemos decir que los rascacielos ya no son una seña de identidad sólo estadounidense, ya que estas estructuras, cada día más impresionantes y eficientes, forman parte del escenario urbano de otras muchas ciudades alrededor del mundo.

Proyectos emblemáticos con el sello ACS

Además, debemos pensar que detrás de los icónicos rascacielos que dominan el skyline a nivel internacional y que todos conocemos está el trabajo de grandes compañías como Grupo ACS, quien ha desarrollado importantes proyectos emblemáticos que han terminado convirtiéndose en símbolos de la ciudad que los acoge, mostrando su saber hacer, así como su compromiso con el desarrollo urbano, cada día más sostenible e innovador.

Rascacielos tan importantes como el Burj Khalifa en Dubai, el Merdeka PNB 118 en Kuala Lumpur, The Spiral y la Hearst Tower en Nueva York, o el Wilshire Grand Center en Los Ángeles, llevan el ADN y el saber hacer de Grupo ACS.

Burj Khalifa, un proyecto monumental

Uno de los rascacielos por excelencia más conocidos del mundo y desarrollado por ACS, a través de su filial Turner, es el Burj Khalifa, ubicado en Dubái. Con 828 metros de altura y 162 plantas, este edificio es la infraestructura más alta de la historia de la humanidad. Su característica forma está inspirada en una de las flores de la región: el lirio araña. Sin duda, este proyecto monumental muestra el compromiso de ACS con la excelencia en la ingeniería y la construcción.

Su estructura se basa en el sistema de núcleo central, una técnica que le permite soportar la enorme carga de su propio peso y resistir la fuerza del viento y los terremotos. El núcleo central actúa como una columna vertebral resistente que se extiende a lo largo de todo el edificio, proporcionando rigidez y estabilidad.

Pero no sólo su altura es apabullante, sino también sus cifras. A partir del piso 156, las plantas están hechas en acero, que es más ligero; posee 58 ascensores con una velocidad de 18 metros por segundo; más de 28.000 paneles de vidrio cubren el edificio, y en la construcción se emplearon 330.000 m3 de hormigón y 39.000 toneladas de acero.

En su interior, alberga el Armani Hotel Dubai, residencias de lujo, oficinas y dos plataformas de observación: At the Top en el piso 124 y At the Top SKY en el piso 148, desde donde se pueden apreciar vistas panorámicas incomparables de Dubái. Ideal para los amantes de las puestas de sol.

Merdeka PNB 118, sostenible y eficiente

El Merdeka PNB188 es el segundo rascacielos más alto del mundo, está en Kuala Lumpur (Malasia) y lleva el sello de Turner, filial de Grupo ACS. Un detalle que impresiona, es que sólo su aguja mide 54 metros más que la Giralda de Sevilla.

Tiene el Merdeka PNB188 un total de 118 plantas y 679 metros de altura, un hito en el skyline de Kuala Lumpur. Este rascacielos malasio es un ejemplo del enfoque sostenible de Grupo ACS, el cual posee un diseño que incorpora las tecnologías más avanzadas para reducir su huella de carbono y mejorar la eficiencia energética, estando en un país con alto grado de temperatura y humedad.

Este diseño arquitectónico, que no deja indiferente a ninguna mirada, suma en sus entrañas la tradición y la modernidad, la vanguardia y la artesanía. Para ello, ACS en este proyecto contó con la colaboración de artistas locales que integraron motivos tradicionales de la cultura de Malasia en la arquitectura.

Es un centro multifuncional. Dentro de sus 679 metros de altura se encuentran oficinas, un hotel de lujo y residencias exclusivas, así como una plataforma de observación que ofrece vistas panorámicas de Kuala Lumpur y sus alrededores. La torre es, además, un espacio importante en la generación de riqueza local, al atraer inversiones y turistas.

The Spiral, una belleza natural en Nueva York

The Spiral, ubicado en el distrito de Hudson Yards en Nueva York, una de las zonas más prestigiosas de la ciudad, es la definición perfecta de la presencia de la naturaleza entrelazada con el cristal y el acero en un mismo espacio.

Este edificio inteligente desarrollado por Turner, filial de ACS, tiene 66 plantas y 314 metros de altura, y se caracteriza por una rampa en espiral que rodea el edificio, creando una serie de terrazas verdes a lo largo de su fachada, mimetizándose con el entorno y llevando la naturaleza desde el suelo hasta las alturas. Este diseño mejora la estética del edificio, pero además contribuye al bienestar de sus ocupantes, integrando espacios naturales en el entorno urbano.

Un diseño sostenible pensando en el ser humano, The Spiral se ha convertido en uno de los rascacielos más icónicos de Nueva York, siendo reconocido como un edificio verde que cuenta con los máximos certificados internacionales de sostenibilidad, además de con un sistema de riego inteligente que recoge las aguas pluviales para tratarlas y distribuirlas por los jardines y terrazas.

Desde enero de 2023, este bello edificio, que cuenta con esas terrazas verdes que abrazan su estructura, es la sede central de Turner.

Hearst Tower, modernidad en el corazón de Manhattan

Sin irnos de Nueva York, vamos a la Hearst Tower, una de las primeras construcciones verdes en la ciudad que muestra, una vez más, el compromiso de ACS con la sostenibilidad. Posee 182 metros de altura y fue uno de los primeros rascacielos en recibir la certificación LEED Oro, creada en el año 2000 por el Consejo de Edificios Verdes, y es que tiene un sistema de recolección de agua de lluvia para reutilizarla, así como vidrios de alta eficiencia y una estructura que maximiza el uso de la luz natural.

Uno de los aspectos más llamativos de esta Hearst Tower de Nueva York concebida por ACS es la forma de su fachada en forma de diamante, un aspecto único y moderno que, además, reduce la cantidad de acero necesario para su construcción en un 20% en comparación con un edificio convencional. Esta eficiencia estructural es parte del enfoque sostenible que caracteriza a este proyecto.

Además de ese aspecto vanguardista, gracias a su entramado en forma de diamante de toda la torre, ésta se asienta sobre una base de estilo art decó más recia que era la plataforma al edificio patrimonial de la corporación Grupo Editorial Hearst del año 1928. Sin embargo, todo en el interior es diáfano gracias al conjunto de 12 enormes columnas de acero que nacen desde dentro sujetando la gran estructura de forma triangular, evitando así cualquier tipo de viga o pilares en su interior. Un hecho llamativo al que debemos sumar un detalle más: el 85% del acero empleado en el nuevo edificio es reciclado, haciendo que la Hearst Tower sea en el primer rascacielos ecológico del S. XXI.

En la Hearst Tower de Nueva York se ensamblan a la perfección la tradición de los años 20 del pasado siglo con una visión mucho más vanguardista y futurista, algo que ha quedado plasmado en esta construcción desarrollada por ACS.

Wilshire Grand Center: el símbolo del renacimiento de Los Ángeles

El Wilshire Grand Center es un símbolo del renacimiento de Los Ángeles (EEUU). Es el edificio más alto de la ciudad, gracias a sus 335 metros de altura, y cambió para siempre el escenario urbano de la Costa Oeste.

Esta torre cuenta con un sky lobby, un sky lounge y piscinas infinitas en las plantas más altas que ofrecen vistas maravillosas de la ciudad. En este rascacielos se unen lujo y funcionalidad, y su distintiva silueta, rematada con una corona iluminada, se ha convertido en un nuevo ícono de la ciudad.

A diferencia de la mayoría de los rascacielos en Los Ángeles, que tienen techos planos, el Wilshire Grand presenta una forma cónica y curva que culmina en una aguja espectacular, un diseño que marcó el camino para otras construcciones de la zona.

Es el primer edificio del centro de Los Ángeles que es una estructura compuesta por un núcleo de hormigón y un exterior de acero estructural y vidrio. El núcleo de hormigón proporciona estabilidad a la torre frente a fenómenos sísmicos y sirve como protección en caso de incendio.

Los 73 pisos que albergan una variedad de espacios, incluyendo el InterContinental Los Angeles Downtown Hotel, así como oficinas de lujo, restaurantes y áreas comerciales. Los huéspedes del hotel se registran en el vestíbulo del piso 73, una primicia en Los Ángeles, desde donde tienen impresionantes vistas de 360 ​​grados de la ciudad.

En definitiva, el camino emprendido por la Escuela de Chicago a finales del S. XIX sigue más vivo e ingenioso que nunca, gracias a la apuesta y el compromiso con la innovación de empresas como Grupo ACS.