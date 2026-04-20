Guerra de Irán, en directo hoy: última hora del estrecho de Ormuz, alto el fuego, noticias de Trump y crisis en Oriente Próximo
Sigue en directo la última hora del conflicto en Irán hoy, 20 de abril
La guerra con Irán vive hoy uno de sus momentos más delicados, marcada por una tregua que se sostiene con dificultad y una intensa presión diplomática para evitar una nueva escalada. El alto el fuego, con fecha de expiración el 22 de abril, se mantiene sobre el papel, pero sobre el terreno la situación es cada vez más tensa, con movimientos que apuntan a un posible colapso si no hay avances inmediatos.
Uno de los principales focos vuelve a estar en el estrecho de Ormuz, donde Teherán ha impuesto un control total como respuesta al bloqueo naval de Estados Unidos sobre sus puertos. Este pulso directo ha reactivado el riesgo en el tráfico marítimo y ha elevado la incertidumbre en los mercados energéticos, en un punto clave para el comercio global de petróleo.
En paralelo, Washington intenta abrir una vía diplomática enviando una delegación a Islamabad, en un intento de reactivar las negociaciones. Sin embargo, Irán ya ha advertido que no se sentará a dialogar mientras continúe el bloqueo en Ormuz, lo que complica seriamente cualquier avance a corto plazo.
¿Cómo está la situación militar actualmente?
Tras más de siete semanas de conflicto desde su inicio a finales de febrero, el desgaste militar es evidente. Estados Unidos sostiene haber debilitado de forma significativa la capacidad convencional iraní, mientras que Teherán sigue demostrando capacidad ofensiva mediante el uso de drones, manteniendo la presión sobre infraestructuras estratégicas en la región. Además, el conflicto sigue activo de forma indirecta en escenarios como Líbano y Yemen, ampliando el riesgo de una escalada regional.
Con posiciones aún muy alejadas, Irán exigiendo el fin de sanciones y la retirada militar estadounidense, frente a la presión de Washington y Israel para desmantelar su programa nuclear, el margen para un acuerdo parece cada vez más estrecho mientras el reloj de la tregua sigue avanzando.
El petróleo sube tras el último ataque de EEUU a un carguero iraní
La subida del precio del Brent en las primeras horas de este lunes se produce después de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y de recrudecerse los problemas en el estrecho de Ormuz debido al ataque y captura, por parte de Estados Unidos, de un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán, cuando trataba de superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos del país asiático.
El petróleo sube más de un 5%, hasta los 95 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a fuertes caídas
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba cerca de un 5,6% en torno a las 07:55 horas de este lunes y se movía por encima de los 95 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes de la guerra de Irán.
Israel elimina a un miembro de Hezbolá en Líbano
El Ejército de Israel ha informado de la «eliminación» en el sur de Líbano de un terrorista al que ha vinculado con Hezbolá, alegando que constituía una «amenaza inmediata» y «directa» contra «los asentamientos del norte».
Última hora de la guerra de Irán
Arranca el directo de este 20 de abril con la mirada puesta en Irán y en una tregua que entra en su fase más crítica. El alto el fuego expira en apenas unos días y la tensión vuelve a dispararse en el estrecho de Ormuz, donde el pulso entre Estados Unidos e Irán amenaza con romper cualquier intento de estabilidad. Pendientes también del frente diplomático en Islamabad, clave para saber si hay margen real para evitar una nueva escalada en las próximas horas.
Irán dice que responderá a EEUU tras el ataque al carguero
«Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán», ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní, IRIB. A renglón seguido, ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán «responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos».