Guerra de Irán, en directo hoy: última hora del estrecho de Ormuz, alto el fuego, noticias de Trump y crisis en Oriente Próximo

La guerra con Irán vive hoy uno de sus momentos más delicados, marcada por una tregua que se sostiene con dificultad y una intensa presión diplomática para evitar una nueva escalada. El alto el fuego, con fecha de expiración el 22 de abril, se mantiene sobre el papel, pero sobre el terreno la situación es cada vez más tensa, con movimientos que apuntan a un posible colapso si no hay avances inmediatos.

Uno de los principales focos vuelve a estar en el estrecho de Ormuz, donde Teherán ha impuesto un control total como respuesta al bloqueo naval de Estados Unidos sobre sus puertos. Este pulso directo ha reactivado el riesgo en el tráfico marítimo y ha elevado la incertidumbre en los mercados energéticos, en un punto clave para el comercio global de petróleo.

En paralelo, Washington intenta abrir una vía diplomática enviando una delegación a Islamabad, en un intento de reactivar las negociaciones. Sin embargo, Irán ya ha advertido que no se sentará a dialogar mientras continúe el bloqueo en Ormuz, lo que complica seriamente cualquier avance a corto plazo.

¿Cómo está la situación militar actualmente?

Tras más de siete semanas de conflicto desde su inicio a finales de febrero, el desgaste militar es evidente. Estados Unidos sostiene haber debilitado de forma significativa la capacidad convencional iraní, mientras que Teherán sigue demostrando capacidad ofensiva mediante el uso de drones, manteniendo la presión sobre infraestructuras estratégicas en la región. Además, el conflicto sigue activo de forma indirecta en escenarios como Líbano y Yemen, ampliando el riesgo de una escalada regional.

Con posiciones aún muy alejadas, Irán exigiendo el fin de sanciones y la retirada militar estadounidense, frente a la presión de Washington y Israel para desmantelar su programa nuclear, el margen para un acuerdo parece cada vez más estrecho mientras el reloj de la tregua sigue avanzando.