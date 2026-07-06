Arabia Saudí ha dado un giro a su estrategia petrolera al anunciar el mayor recorte del precio oficial de venta (OSP) de su crudo en décadas. La petrolera estatal Saudi Aramco rebajará en agosto en 11 dólares por barril el precio del Arab Light destinado a Asia, situándose en un descuento de 1,50 dólares sobre el crudo de referencia Dubái/Omán.

El ajuste supera incluso las previsiones del mercado, que apuntaban a una rebaja de unos 8 dólares por barril.

La decisión llega apenas un día después de que la OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordara aumentar de nuevo sus cuotas de producción a partir de agosto, continuando así el desmantelamiento gradual de los recortes voluntarios aplicados durante los últimos años para sostener los precios del crudo.

El cambio de estrategia responde a un mercado cada vez más abastecido. El precio del Brent se ha desplomado desde mediados de junio, tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y la reanudación del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, cuya interrupción había disparado la prima de riesgo sobre el petróleo.

Niveles previos a la guerra

Con la normalización de los flujos comerciales, el barril de referencia europeo ha vuelto a situarse en torno a los 72 dólares.

Al mismo tiempo, los países del Golfo vuelven a tener capacidad para incrementar sus exportaciones. Durante el conflicto, Arabia Saudí desvió buena parte de sus cargamentos desde Ras Tanura hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, para sortear las dificultades de navegación por Ormuz. Con el corredor marítimo plenamente operativo, Saudi Aramco ha recuperado prácticamente los niveles habituales de exportación desde el Golfo Pérsico.

La combinación de un aumento de la producción de la OPEP+, la recuperación de las exportaciones del Golfo y la llegada de más barriles al mercado amenaza con generar un exceso de oferta, especialmente en Asia. En este contexto, Arabia Saudí ha optado por sacrificar precio para mantener su competitividad y asegurar su cuota de mercado frente al resto de grandes exportadores.