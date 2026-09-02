El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles con una caída del 0,17% que le ha llevado a situarse en los 19.790 puntos, perdiendo la cota de los 19.800 enteros que logró retener el martes pese a cerrar con un retroceso del 0,75%.

No obstante, pasados unos minutos de la apertura, el Ibex se daba la vuelta y a las 9.20 horas subía un 0,2%, acercándose al umbral de los 19.900 puntos

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Repsol (+1,46%), Acciona Energía (+0,65%), Endesa (+0,64%) y Naturgy (+0,34%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a ArcelorMittal (-1,19%), Acerinox (-1,07%), Indra (-1,02%) e IAG (-0,83%).

Camino a la barrera de los 100 dólares

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después del intercambio de ataques entre Estados Unidos (EEUU) e Irán, lo que está impulsando al alza los precios del petróleo. De hecho, el Brent cotiza actualmente cerca de los 95 dólares por barril.

En plena ofensiva económica de EEUU contra Irán, la Guardia Revolucionaria del país centroasiático ha confirmado este martes una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, tras los recientes bombardeos llevados a cabo por el Ejército estadounidense en distintas zonas del país, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que Washington tiene un control «casi total» del estrecho de Ormuz, a la par que ha sostenido que le da «completamente igual» si Teherán firma un acuerdo que, ha considerado, «para ellos no vale nada».

«Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía en pleno colapso. Simplemente están viviendo lo inevitable», ha apuntado el jefe de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Ante este recrudecimiento de las tensiones en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 0,2% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 94,8 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía ligeramente, hasta los 90,3 dólares por barril.

Mirada puesta en el paro

En el plano empresarial, Cirsa y el grupo italiano Lottomatica han suscrito un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza intracomunitaria, por la que Cirsa será absorbida por Lottomatica, dando lugar a un gigante mundial del sector del juego y las apuestas deportivas, con un negocio combinado de 34.000 millones de euros.

En el terreno macro, España ha publicado este miércoles sus datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto. En concreto, el paro subió en 44.419 personas en agosto en relación con el mes anterior (+1,92%), su mayor alza en este mes desde 2019, mientras que la afiliación media bajó en más de 162.000 personas, su menor descenso en un mes de agosto desde 2021, gracias a que el proceso de regularización de inmigrantes amortiguó la caída habitual del empleo en este mes.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo mixto. Mientras Milán subía un 0,1% a las 9.20 horas, Francfort y París caían un 0,1% y Londres se dejaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1573 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,831%.