Saladino: el líder musulmán que recuperó Jerusalén y cambió el rumbo de las Cruzadas

La historia suele regalar momentos donde un solo nombre concentra todas las contradicciones de una época. Saladino no era un califa de estirpe sagrada ni un déspota sediento de sangre, por mucho que las crónicas latinas intentaran pintarlo a veces con los peores colores. Yusuf ibn Ayyub, al que la historia conoce simplemente como Saladino, irrumpió en un tablero fragmentado para devolverle el pulso estratégico a un mundo islámico que parecía desahuciado.

Quién fue Saladino y cómo unificó el mundo musulmán

Nacido en el seno de una familia kurda en el castillo de Tikrit, su infancia no presagiaba el destino de un emperador. Sirvió primero a las órdenes del poderoso Nur al-Din, el hombre que empezó a tejer el sueño de la Siria unificada frente a los francos. Aquellos años de formación militar y política templaron a un joven sobrio, de paciencia casi infinita y una aguda capacidad para leer las debilidades ajenas.

Cuando el tablero egipcio se desmoronó bajo el peso de los fatimíes, Saladino supo ocupar el vacío de poder con una mezcla de pragmatismo y mano de seda. En pocos años, el modesto oficial se había convertido en el visir de El Cairo, un trampolín desde el cual terminaría absorbiendo los dominios de su antiguo mentor sirio tras su muerte. La gran tarea estaba en marcha: coser los jirones de un mosaico musulmán profundamente dividido por rencillas locales.

Las campañas militares que lo convirtieron en una figura histórica clave

Lo fascinante del personaje no reside únicamente en su habilidad para acumular ejércitos, sino en cómo entendía el ejercicio del poder. Mientras los reinos cruzados de Jerusalén se desgastaban en disputas dinásticas y codicias nobiliarias, él predicaba la unidad bajo el estandarte del islam suní, aunque siempre con una flexibilidad táctica asombrosa.

No gobernaba desde el lujo palaciego; su propio tesoro personal quedó prácticamente vaciado el día de su muerte porque prefería repartir las riquezas entre sus generales y tropas antes que amasar fortunas. Esa austeridad deliberada generaba una lealtad férrea entre mercenarios turcomanos, beduinos y señores locales que, de otro modo, jamás habrían obedecido a un mismo mando.

La conquista de Jerusalén y el enfrentamiento con los cruzados

El punto de inflexión llegó en el verano de 1187, sobre las áridas colinas que caen hacia el lago de Tiberíades. Los cuernos de Hattin anunciaron la catástrofe para el reino latino. Guiado por una estrategia impecable, Saladino logró seducir al enemigo hacia un terreno sin agua, cortando cualquier retirada y quemando la maleza para ahogar con humo y sed al ejército cristiano. Guy de Lusignan y el Gran Maestre del Temple cayeron prisioneros junto a la codiciada Reliquia de la Vera Cruz.

Aquella jornada no fue solo una victoria militar brillante; supuso el derrumbe de la estructura defensiva que los cruzados habían tardado casi un siglo en levantar.

Saladino frente a Ricardo Corazón de León

El impacto de la caída de Jerusalén sacudió el continente europeo con la fuerza de un seísmo, desencadenando la Tercera Cruzada. Fue entonces cuando Saladino encontró a su némesis histórica en la figura de Ricardo Corazón de León. El duelo entre ambos ha alimentado siglos de romanticismo histórico, y con razón. Se respetaban profundamente a pesar de estar condenados a exterminarse. Intercambiaban regalos, frutas frescas, caballos, hielo para calmar las fiebres, mientras sus ejércitos se desangraban en las murallas de San Juan de Acre o en las playas de Arsuf.

Ninguno logró doblegar al otro de forma definitiva. Ricardo demostró ser un táctico brillante en el campo abierto, pero Saladino jugaba en casa, con líneas de suministro estables y una paciencia inagotable que terminaba por agotar las energías de los monarcas occidentales.

Un acuerdo de paz

Después de estar enfrentados por muchos años llegó un práctico compromiso para ambas partes involucradas. Jerusalén seguirá bajo el dominio musulmán mientras que los cristianos tendrán garantizado el acceso a la Iglesia del Santo Sepulcro para rezar.

Para Saladino, el acuerdo supuso el alivio definitivo tras una década de campañas ininterrumpidas. No pudo disfrutar mucho tiempo de la paz recién firmada. Pocos meses después de la marcha de Ricardo, una fiebre implacable se lo llevó en Damasco, en la primavera de 1193.

La importancia de Saladino en la historia medieval

Su legado, sin embargo, trascendió con creces los límites de su imperio ayubí. Consiguió lo que nadie creía posible: contener y hacer retroceder la marea feudal europea mediante una mezcla de astucia política, diplomacia y una férrea convicción religiosa. Lejos de la caricatura de ogro sediento de sangre que propagó la propaganda medieval de Occidente, o del héroe de cartón piedra que a menudo dibuja la historiografía moderna, el sultán se revela como un estratega profundamente humano, atrapado en las urgencias de su tiempo.

Supo ver que la supervivencia de su mundo no dependía solo de la fuerza de las cimitarras, sino de la capacidad de tejer alianzas y mantener la cohesión frente a un enemigo que nunca dejó de ser temible.