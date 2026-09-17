Perdiz Thermomix: receta casera con todo el sabor de la caza

La cocina de caza guarda un respeto reverencial por los tiempos largos y los pucheros tradicionales. Cocinar perdiz en casa evoca domingos de invierno, aromas profundos que impregnan las paredes y el carácter inconfundible de la sierra. Sin embargo, los ritmos cotidianos no siempre conceden las horas de vigilancia que este tipo de carne recia exige en una cazuela convencional.

Delegar parte del proceso en la Thermomix permite domesticar la firmeza de la pieza sin perder ni un ápice de su esencia agreste.

Lograr que la carne quede melosa, casi deshecha, mientras la salsa adquiere cuerpo y textura es perfectamente viable utilizando las cuchillas y el control térmico del aparato. Siguiendo esta línea de platos tradicionales, no te pierdas una clásica Receta de perdiz en salsa, donde los condimentos equilibran la intensidad natural del animal.

Ingredientes

2 perdices limpias y preparadas para cocinar

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

1 zanahoria mediana

120 mililitros de vino tinto o blanco con cuerpo

60 mililitros de aceite de oliva virgen extra

200 mililitros de caldo de carne

1 hoja de laurel

Unos granos de pimienta negra

Sal al gusto

Cómo hacer perdiz Thermomix paso a paso

Trocear la cebolla, los dientes de ajo y la zanahoria introduciéndolos en el vaso y programando 6 segundos a velocidad 5. Bajar los restos adheridos a las paredes con la espátula y verter el aceite de oliva virgen extra. Sofreír los vegetales programando 9 minutos, temperatura Varoma y velocidad 1, sin colocar el cubilete para favorecer la evaporación. Introducir las perdices troceadas o enteras, dependiendo de su tamaño, repartidas con cuidado dentro del vaso. Verter el vino tinto, el caldo de carne, incorporar la hoja de laurel, los granos de pimienta y la sal necesaria. Programar 40 minutos, temperatura 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara, asegurando una cocción uniforme y pausada. Comprobar el grado de cocción de la carne y, si se prefiere una salsa más homogénea, retirar las aves y triturar los jugos restantes a velocidad 7 durante 30 segundos antes de volver a juntarlo todo.

Trucos para que salga perfecto

La perdiz es una carne notablemente magra y fibrosa, por lo que requiere una cocción generosa en líquidos grasos y aromáticos. Si notas que la pieza procede de un ejemplar adulto y resistente, alarga el tiempo de cocinado en el robot diez minutos más a la misma temperatura.

Si tras el cocinado principal sobra carne o se busca aprovechar cada gramo de sabor para otros platos de cuchara, puedes desmigar los restos y utilizarlos como base para una reconfortante Sopa de perdiz, ideal para las jornadas más frías del año.

Variantes de la receta

Para ocasiones donde se busca sorprender en la mesa con matices sofisticados, las recetas gourmet de perdiz ofrecen combinaciones extraordinarias que incorporan frutos secos triturados y hebras de azafrán, elevando la textura de la salsa hacia un perfil mucho más denso y señorial.

Con qué acompañar perdiz Thermomix

Un guiso de tanta personalidad pide guarniciones que absorban su jugo sin competir en protagonismo. Unas patatas cocidas al vapor, un puré de patata casero con mantequilla o unas rodajas de pan hogareño tostado resultan compañeros infalibles para rebañar el plato.

Cómo conservar perdiz Thermomix

Este tipo de elaboraciones mejora de un día para otro, ya que los sabores se asientan y la carne se impregna aún más del fondo. Se mantiene en perfectas condiciones en la nevera durante tres o cuatro días dentro de un recipiente hermético y admite la congelación sin perder sus cualidades organolépticas.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Tradicional española de caza

Tipo de comida: Almuerzo principal o plato de celebración

Calorías totales aproximadas: 420 kcal por porción