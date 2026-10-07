Tarta de la abuela con Flanín: receta tradicional paso a paso

Hay aromas que cruzan décadas en un segundo y nos devuelven de golpe a las tardes de merienda en la cocina familiar. Entre los postres clásicos que resisten el paso de las modas, la tarta de galletas y chocolate ocupa un trono indiscutible en la memoria colectiva. Prepararla utilizando sobres de Flanín aporta una textura untuosa inconfundible, simplificando el proceso sin renunciar a ese sabor de antaño que tanto reconforta en las celebraciones cotidianas.

Si se disfruta rescatando platos tradicionales con solera, resulta muy entrañable indagar en recetarios de toda la vida y consultar clásicos reconfortantes como un reconfortante arroz con pollo de la abuela, perfecto para los almuerzos de domingo.

Asimismo, si te apasionan las variantes de la repostería casera estructurada en capas, la clásica tarta de la abuela con natillas ofrece un juego de texturas cremosas muy similar. Y para completar un menú de domingo redondo con sabor a hogar, un suculento solomillo en salsa de la abuela nunca defrauda en la mesa.

Ingredientes

2 paquetes de galletas tipo María dorada

2 sobres de polvos para flan Flanín

1 litro de leche entera

6 cucharadas soperas de azúcar blanco (o al gusto)

200 gramos de chocolate fondant para repostería

100 mililitros de nata líquida o un chorrito de leche para la cobertura

Un vaso de leche aromatizada con un chorrito de anís o café para mojar las galletas

Cómo hacer tarta de la abuela con Flanín paso a paso

Preparar primero el flan siguiendo las instrucciones del fabricante, disolviendo los sobres de Flanín y el azúcar en un vaso de leche fría y vertiendo el resto hirviendo en un cazo al fuego hasta que espesen. Templar la leche aromatizada con anís o café en un plato hondo para proceder al montaje del pastel. Sumergir las galletas María de forma breve en la leche aromatizada, evitando que se ablanden en exceso antes de colocarlas. Cubrir el fondo de un molde rectangular con una primera capa uniforme de galletas mojadas. Verter una capa generosa del flan templado sobre las galletas para que empiece a compactarse. Alternar capas sucesivas de galletas humedecidas y crema de flan hasta agotar los ingredientes principales. Fundir el chocolate fondant junto con la nata líquida al baño maría o en el microondas a intervalos cortos para evitar que se queme. Verter la cobertura de chocolate fundido por encima de la última capa, alisando con una espátula para que quede brillante y uniforme. Dejar templar a temperatura ambiente antes de introducir la tarta en la nevera un mínimo de cuatro horas, siendo ideal dejarla reposar toda la noche.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que la tarta mantenga una estructura firme al cortarla reside en respetar el reposo en frío. Si la cortas demasiado caliente, las capas se desmoronarán en el plato.

Otro detalle clave afecta al remojo de las galletas: un toque rápido de un segundo es suficiente. Si tardas demasiado, absorberán demasiado líquido y la tarta quedará pastosa en lugar de conservar esa textura intermedia tan característica.

Variantes de la receta

Puedes sustituir la capa final de chocolate negro por una cobertura ligera de flan espolvoreado con cacao puro en polvo o almendra crujiente picada. En algunas casas se añade una fina capa de dulce de leche entre el flan y la galleta para intensificar el dulzor.

Con qué acompañar tarta de la abuela con Flanín

Para los más pequeños de la casa, un buen vaso de leche fría si se toma como merienda infantil, o un café negro recién hecho para equilibrar el dulzor en las sobremesas de adultos.

Cómo conservar tarta de la abuela con Flanín

Conserva la tarta siempre en el frigorífico, protegida con una campana repostera o film transparente para que no absorba olores de otros alimentos. Se mantiene en perfecto estado durante tres o cuatro días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos (más tiempo de refrigeración)

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Repostería casera tradicional española

Tipo de comida: Postre / Merienda familiar

Calorías totales aproximadas: 2.900 kcal (unas 310 kcal por porción)