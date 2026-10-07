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Tarta de croquetas: cómo hacer una tarta salada original y fácil

Tarta casera
Tarta de croquetas.
Francisco María
  • Francisco María
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Descubre cómo preparar una original tarta de croquetas paso a paso para sorprender a tus invitados.

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Pocos bocados despiertan tanto consenso en una barra como unas buenas croquetas caseras. El contraste entre la costra crujiente de pan rallado y el magma cremoso de la bechamel es un vicio casi inigualable. Sin embargo, amasar, bolear y freír tandas interminables requiere una paciencia infinita que suele quitar las ganas de meterse en harina. La solución definitiva consiste en transformar la filosofía del plato en un formato de tarta salada; una opción original, sorprendentemente rápida y perfecta para triunfar sin esclavizarse en los fogones.

Entender la base de esta elaboración y lograr una bechamel sedosa sin rastro de grumos exige repasar técnicas clásicas como las explicadas sobre como hacer croquetas de harina, donde el trato a la mantequilla marca el éxito.

Si buscas inspiración para los rellenos antes de volcar la masa en el molde, echar un vistazo a unas tradicionales croquetas de pollo de Arguiñano te dará pistas fantásticas sobre cómo aprovechar restos de carne asada o de puchero.

Y para los amantes de los matices marineros, atreverse con combinaciones audaces como unas croquetas de sardina abre un abanico gourmet fascinante para esta tarta salada.

Ingredientes

  • 100 gramos de mantequilla
  • 100 gramos de harina de trigo común
  • 1 litro de leche entera a temperatura ambiente
  • 300 gramos de pollo desmigado, jamón serrano picado o sobras de cocido
  • Sal, pimienta negra molida y una pizca generosa de nuez moscada
  • 150 gramos de queso rallado fundente (tipo emmental o mozzarella)
  • 100 gramos de pan rallado o panko para la cobertura crujiente
  • Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

    • Cómo hacer tarta de croquetas paso a paso

    1. Derrite la mantequilla en una sartén amplia a fuego medio, echa la harina de golpe y remueve sin parar un par de minutos para tostarla.
    2. Incorpora la leche muy despacio mientras bates con energía para evitar que se formen grumos indeseados.
    3. Cocina a fuego lento hasta que notes que la masa espesa y se desprende sola de las paredes del recipiente.
    4. Añade el relleno elegido (pollo, jamón o sobras), salpimienta al gusto y ralla una buena dosis de nuez moscada.
    5. Vuelca la mitad de esa bechamel cremosa en un molde apto para horno previamente engrasado.
    6. Extiende una capa de queso rallado por el centro para asegurar un corazón meloso al cortar.
    7. Termina de cubrir con el resto de la masa y alisa la superficie con una espátula humedecida.
    8. Mezcla el pan rallado con un hilito de aceite de oliva y repártelo por encima para imitar el rebozado frito.
    9. Hornea a 200 grados unos quince minutos, dándole un golpe de grill final para que la costra quede dorada y crujiente.

    Trucos para que salga perfecto

    El secreto absoluto de este pastel radica en la densidad de la bechamel. Conviene dejarla un punto más espesa que la habitual de cuchara, ya que al calor del horno se relaja. Vigila de cerca el gratinado final: el pan rallado con aceite dora a toda velocidad y un despiste arruina la textura.Tarta de croquetas

    Variantes de la receta

    Puedes versionar el interior según lo que tengas en despensa, desde setas salteadas hasta gambas con ajito. Cambiar el pan rallado tradicional por panko japonés garantiza un extra crujiente brutal que sorprende a cualquiera en la mesa.

    Con qué acompañar tarta de croquetas

    Esta tarta pide un contrapunto fresco urgente. Una ensalada sencilla de brotes verdes con vinagreta de cítricos o unos tomates bien aliñados con aceite y orégano equilibran el conjunto de maravilla.

    Cómo conservar tarta de croquetas

    Guarda lo que sobre en un recipiente hermético dentro de la nevera un máximo de tres días. Para recuperar el toque crujiente al recalentar, olvídate del microondas y usa la sartén o el horno a fuego suave.

    Información nutricional

    Tiempo de preparación: 45 minutos (incluyendo horneado)

    Porciones: 6 a 8 raciones

    Tipo de cocina: Casera / Innovación de picoteo

    Tipo de comida: Plato principal informal / Comida familiar

    Calorías totales aproximadas: 2.400 kcal (unas 330 kcal por porción)

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