Nandu Jubany, chef catalán: «Los garbanzos no se cuecen sólo con agua; se hacen con 360 ml normal y 90 cl con gas»

Los garbanzos son una legumbre rica en vitaminas y minerales que destaca también por su versatilidad en la cocina. Se pueden incorporar a numerosas elaboraciones, desde los tradicionales cocidos y potajes hasta ensaladas y platos mucho más ligeros. A nivel nutricional, aportan fibra tanto soluble como insoluble, que contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo y favorece el tránsito intestinal, ayudando a prevenir el estreñimiento. Asimismo, proporcionan minerales importantes para el mantenimiento de los huesos y los músculos, como el calcio, el magnesio y el fósforo.

«En España se distinguen cinco variedades importantes: garbanzo castellano, garbanzo blanco lechoso, garbanzo venoso andaluz, garbanzo chamad y el garbanzo pedrosillano», explica la Fundación Española de Nutrición (FEN). El garbanzo castellano es uno de los más utilizados en los cocidos tradicionales; tiene una forma redondeada y una piel bastante fina, ydestaca por su textura cremosa una vez cocido.

El truco definitivo para cocer los garbanzos

Nandu Jubany ha compartido un truco sencillo para conseguir unos garbanzos tiernos y saborosos. El secreto está en el agua que se utiliza durante la cocción: el chef recomienda incorporar una pequeña proporción de agua mineral con gas, en lugar de utilizar exclusivamente agua del grifo. «Remojamos los garbanzos la noche de antes y, al día siguiente, los cocemos con tres partes de agua normal y una parte de Vichy Catalán», explica el cocinero catalán.

Para preparar 200 gramos de garbanzos, Jubany utiliza 50 gramos de cebolla, 40 gramos de zanahoria, 360 ml de agua corriente y 90 cl de agua con gas, concretamente de la marca Vichy Catalán. Todos los ingredientes se ponen a cocer a fuego suave y, después de unas tres horas, los garbanzos estarán listos. El agua con gas es rica en bicarbonatos, ayudando a conseguir una textura más tierna, suave y mantecosa.

Este mismo efecto se puede lograr añadiendo bicarbonato al agua de cocción. Sin embargo, hay que tener cuidado con las cantidades, ya que un exceso puede dejar un sabor demasiado intenso y alterar el resultado de la receta. Por eso, recurrir al agua mineral con gas es una alternativa sencilla para mejorar la textura de los garbanzos.

Para evitar que se endurezcan durante la cocción, conviene prestar atención a algunos detalle. Uno de los más importantes es el remojo previo: lo recomendable es dejarlos en agua tibia durante al menos 12 horas. En las zonas donde el agua tiene mucha cal, es recomendable añadir una cucharadita de bicarbonato al recipiente del remojo para contrarrestar la dureza del agua. Una vez transcurrido el tiempo necesario, hay que escurrir y enjuagar bien los garbanzos antes de cocinarlos.

Para mejorar todavía más su textura, se puede poner en práctica el método que propone Nandu Jubany, combinando agua corriente con agua con gas durante la cocción. Cuando los garbanzos empiecen a hervir, hay que mantenerlos unos cinco minutos a fuego fuerte para retirar las impurezas que puedan aparecer en la superficie.

Después, se baja la intensidad del fuego para evitar que la piel se desprenda y que los garbanzos se rompan. En cuanto al tiempo necesario, en una olla exprés pueden estar listos en unos 45 minutos, mientras que en una cazuela tradicional el proceso puede prolongarse hasta dos o tres horas.

Receta de garbanzos con costilla

Para preparar esta receta para dos o tres personas necesitamos los siguientes ingredientes: 600 g de costilla de cerdo troceada, 400 g de garbanzos cocidos, 1 cebolla, medio pimiento verde, 1 tomate grande, 3 dientes de ajo, 1 cucharadita de pimentón dulce, medio vaso de vino tinto, 500 ml de caldo de carne o de cocido, sal y pimienta negra al gusto, aceite de oliva virgen extra, laurel, romero y un poco de perejil fresco picado.

Para empezar, salpimentamos las costillas de cerdo y las doramos en una olla con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Cuando estén bien selladas por todos los lados, las retiramos y reservamos para más adelante.

A continuación, aprovechamos el mismo aceite para pochar la cebolla, el pimiento verde y los dientes de ajo, todo bien picado. Incorporamos el pimentón dulce y removemos durante unos segundos para evitar que se queme. Después, añadimos el tomate rallado y dejamos cocinar el sofrito a fuego lento durante unos 15 minutos, hasta que quede bien concentrado.

El siguiente paso es verter el vino tinto y dejar que reduzca hasta que se evapore el alcohol. Volvemos a incorporar las costillas a la olla, añadimos el caldo de carne hasta cubrirlas y agregamos unas hojas de laurel y un poco de romero. Tapamos y cocinamos a fuego suave durante aproximadamente una hora.

Pasado ese tiempo, retiramos la tapa y dejamos que el caldo reduzca durante otros 25-30 minutos, hasta conseguir que las costillas estén muy tiernas. Incorporamos entonces los garbanzos cocidos y dejamos que hiervan suavemente durante unos minutos para que absorban parte del sabor del guiso. Por último, añadimos un poco de perejil fresco picado y dejamos reposar antes de servir.