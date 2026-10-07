Tarta de queso Payoyo: receta cremosa con queso gaditano

Hay quesos con tanta garra que te obligan a replantearte cualquier receta clásica. El queso Payoyo, elaborado a mano en la gaditana Sierra de Grazalema con leche de cabra payoya y oveja merina, desprende un aroma rústico y profundo absolutamente inconfundible. Meter una cuña de esta maravilla en una tarta de queso al horno convierte un postre común en una experiencia de alta cocina casera, dejando un retrogusto largo que enamora a cualquiera.

Si disfrutas de estas recetas, prueba trucos como los de queso crema de kefir, perfectos para aligerar preparaciones. Si prefieres mezclar matices de huerta y quesos intensos en cenas rápidas, unas ricas tortitas de zanahoria aportan un juego delicioso.

Por otro lado y para un plato principal donde el fundido sea el rey, tirar de una lasaña de calabacín siempre triunfa en la mesa.

Ingredientes

400 gramos de queso Payoyo tierno o semicurado rallado fino

200 gramos de queso crema tipo Philadelphia para aportar cremosidad base

4 huevos camperos de tamaño grande

200 mililitros de nata líquida para montar (35% materia grasa)

150 gramos de azúcar blanco

1 cucharada sopera de harina de trigo o maicena

Una base opcional de galletas trituradas con mantequilla si se prefiere con fondo crujiente

Cómo hacer tarta de queso Payoyo paso a paso

Calienta el horno a 200 grados y forra un molde desmontable con papel arrugado para que dibuje bien los bordes. Bate el queso crema con el azúcar en un cuenco amplio hasta que notes la mezcla fina y sin grumos. Agrega el queso Payoyo bien rallado, integrándolo despacio con la crema base. Echa los huevos uno a uno, sin prisas, esperando que cada yema desaparezca antes de la siguiente. Vierte la nata y la cucharada de harina, removiendo con suavidad para no meter aire de más. Pasa toda la masa cremosa al molde con el papel preparado. Hornea a media altura durante unos 40 minutos, buscando que la superficie se tueste fuerte mientras el corazón sigue temblando al mover el molde. Apaga el fuego y deja la tarta dentro con la puerta entreabierta media hora para templar el golpe de calor. Sácala, cúbrela de paciencia dejándola enfriar del todo y llévala a la nevera al menos seis horas antes de hincarle el diente.

Trucos para que salga perfecto

El éxito absoluto de este postre depende del tembleque final. Sácala del horno cuando aún se mueva en el centro; si esperas a que cuaje por completo dentro, adiós a esa textura cremosa tipo vasco tan buscada.

Ojo con el Payoyo: si usas una cuña semicurada, ralla muy fino para que funda sin tropezones raros al morder.

Variantes de la receta

Prescindir de la clásica base de galleta deja todo el protagonismo al sabor gaditano, buscando el perfil rústico de las tartas puros lácteos. Si el queso elegido tiene demasiada curación, compensa bajando algo la cantidad o mezclándolo con un poco de requesón suave.

Con qué acompañar tarta de queso Payoyo

Este dulce combina bien con un contraste avinagrado o frutal. Unas gotas de reducción de Pedro Ximénez o una confitura casera de frutos rojos al lado equilibran de maravilla la grasa y la potencia del queso.

Cómo conservar tarta de queso Payoyo

Guárdala siempre dentro de la nevera, bien tapada con campana o film para que no coja olores extraños de la balda. Aguanta perfecta cuatro días, mejorando incluso su textura sedosa conforme reposa.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos (incluyendo horneado)

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Repostería creativa andaluza / De autor

Tipo de comida: Postre gourmet / Sobremesa especial

Calorías totales aproximadas: 3.400 kcal (unas 360 kcal por porción)