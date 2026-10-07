Tarta de galletas Príncipe: receta fácil y sin horno

Hay sabores que consiguen transportarnos de golpe a merenderos de la infancia, tardes de parque y cajones de galletas repletos de chocolate. Abrir un paquete de galletas Príncipe de Beukelaer siempre evoca esa crema de cacao tan característica que marcó a varias generaciones. Reinterpretar ese clásico en formato de tarta fría, montada capa a capa sin encender los fogones, resulta una de esas apuestas seguras cuando buscas triunfar en una reunión familiar sin pasar horas metido en la cocina.

Para quienes disfrutan reinterpretando este tipo de dulces tradicionales de toda la vida en el horno, resulta muy útil echar un vistazo a ideas tan reconfortantes como preparar un tierno bizcocho de galletas principe, perfecto para aprovechar paquetes enteros con un toque esponjoso.

Asimismo, si te apasionan las estructuras clásicas de capas y cremas fundendentes, la mítica tarta de la abuela con natillas ofrece una textura cremosa inconfundible. Y si en algún momento te apetece rematar una creación repostera con un acabado brillante y profesional, aprender los secretos sobre glase real te abrirá un abanico infinito de posibilidades estéticas.

Ingredientes

4 paquetes de galletas Príncipe originales

500 mililitros de nata para montar (35% materia grasa)

400 gramos de dulce de leche o crema de cacao para untar

250 mililitros de leche entera o bebida vegetal para templar

Un chorrito de licor de avellana o café (opcional)

Virutas de chocolate o mini galletas para decorar

Cómo hacer tarta de galletas Príncipe paso a paso

Templar la leche en un plato hondo, añadiendo si se desea el chorrito de licor para aromatizar el remojo de las galletas. Sumergir las galletas Príncipe en la leche de forma rápida, evitando que se ablanden demasiado o se rompan antes de llegar al molde. Formar la primera capa de galletas en el fondo de un molde rectangular o fuente de cristal, cubriendo bien todos los huecos libres. Montar la nata en un bol amplio hasta que adquiera una consistencia firme pero cremosa. Mezclar suavemente una parte de la nata montada con la crema de cacao o el dulce de leche para aligerar la textura de relleno. Extender una capa generosa de esta crema sobre la base de galletas ya colocada en el molde. Alternar capas sucesivas de galletas humedecidas y crema de chocolate hasta agotar los ingredientes, rematando con una capa final de crema. Alisar la superficie con una espátula de repostería para que quede bien nivelada y limpia de bordes. Cubrir el molde con film transparente y llevarlo al frigorífico un mínimo de seis horas, aunque el reposo nocturno mejora notablemente la textura. Decorar la superficie con virutas de chocolate o pequeñas galletas antes de servir bien fría.

Trucos para que salga perfecto

El secreto principal de esta tarta radica en el tiempo exacto de inmersión en la leche. Si te pasas de segundos, las galletas se desharán entre los dedos; si te quedas corto, el centro quedará duro al morder.

Otro detalle importante afecta al descanso en frío. No tengas prisa por cortarla nada más sacarla de la nevera; el reposo de toda la noche permite que las galletas absorban la humedad de la crema y se fundan en una textura uniforme similar a un pastel de obrador.

Variantes de la receta

Puedes sustituir la crema de cacao tradicional por una ganache de chocolate negro si buscas un perfil menos dulce y más intenso. En los meses más calurosos, añadir una capa fina de mermelada de naranja amarga entre el chocolate aporta un contraste cítrico extraordinario.

Con qué acompañar tarta de galletas Príncipe

Este pastel combina bien con una bebida caliente que contraste con su cremosidad fría. Un vaso de leche templada, un café con leche suave o un té negro bien aromático redondean una merienda perfecta de sobremesa.

Cómo conservar tarta de galletas Príncipe

Conserva la tarta siempre en el frigorífico, protegida con una campana o film ajustado para que no absorba olores de otros alimentos. Se mantiene en condiciones óptimas durante tres o cuatro días. No es aconsejable congelarla, ya que la estructura láctea perdería su sedosidad característica.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos (más tiempo de refrigeración)

Porciones: 8 a 10 raciones

Tipo de cocina: Repostería casera / Tradicional

Tipo de comida: Postre / Merienda

Calorías totales aproximadas: 3.100 kcal (unas 330 kcal por porción)