Mermelada de castañas Thermomix: receta casera para conservar el otoño

La caída de las primeras hojas y el descenso de los termómetros anuncian la llegada del otoño, trayendo consigo uno de los frutos más reconfortantes de la temporada. Las castañas invitan siempre a encender el fuego o a buscar métodos tradicionales de cocinado, como los que se explican al repasar las mejores técnicas para preparar Castañas asadas. Sin embargo, más allá del cucurucho humeante callejero, este fruto seco esconde un potencial de repostería inmenso que pocas veces se explora en toda su profundidad.

Transformarlas en una crema untuosa permite retener toda su esencia golosa durante meses.

Ingredientes

1 kilo de castañas crudas

500 gramos de azúcar blanco o panela

400 mililitros de agua

1 vaina de vainilla abierta por la mitad

Una ramita de canela

Un chorrito de ron o anís (opcional)

Cómo hacer mermelada de castañas Thermomix paso a paso

Practicar un corte longitudinal en la piel de cada castaña y cocerlas en una cazuela con agua durante diez minutos para facilitar el pelado posterior de la cáscara dura y la piel interior fina. Pelar las castañas en caliente con paciencia, desechando aquellas piezas que presenten defectos o estén dañadas por dentro. Meter las castañas tras su limpieza en el vaso de la thermomix, triturar 15 segundos a velocidad 6. Agregar junto a las castañas ya trituradas el azúcar, el agua, la vaina de vainilla abierta y la ramita de canela. Programar 35 minutos, temperatura 100 grados y velocidad 2, colocando el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete para evitar salpicaduras y favorecer la evaporación del agua. Retirar la vainilla de vainilla y la rama de canela, y programar 2 minutos adicionales a velocidad progresiva 5-7-10 para conseguir una finura absoluta en la crema. Verter la mermelada caliente en tarros de cristal esterilizados, cerrar herméticamente y dejar enfriar boca abajo para crear el vacío.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de una buena mermelada de castaña reside en la paciencia durante el pelado; retirar la pielecilla amarga que recubre el fruto evita que el resultado final arrastre un desagradable retrogusto astringente.

Variantes de la receta

Cuando prefieras un toque más rústico y profundo, puedes sustituir una parte del agua por café expreso ligero o incorporar notas tostadas inspiradas en las mejores técnicas para preparar Castañas al horno, logrando un perfil de sabor que marida de maravilla con postres de cuchara.

Con qué acompañar mermelada de castañas Thermomix

Una cucharada de esta crema sobre una tostada de pan de masa madre con mantequilla salada transforma cualquier desayuno corriente en un auténtico lujo otoñal. También funciona de manera brillante como relleno para tartas de queso, acompañada de yogur griego o coronando una tabla de quesos curados intensos.

Cómo conservar mermelada de castañas Thermomix

Con un buen proceso de vacío, procediendo a hervir los tarros cerrados unos 20 minutos, la mermelada se conserva en lugares frescos durante meses. Cuando la abramos, hay que consumirla en 10 – 15 días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de cocción: 35 minutos

Porciones: 10 tarros pequeños (aprox. 1 kg de producto)

Tipo de cocina: Repostería casera tradicional de temporada

Tipo de comida: Desayuno, merienda o acompañamiento gourmet

Calorías totales aproximadas: 240 kcal por cada 100 gramos